Манчестър Сити обяви трансфера на Антоан Семеньо от Борнемут в официално прессъобщение. 26-годишният нападател подписа договор за пет и половина години с "гражданите", който ще го задържи в клуба до 2031-ва.

"Много съм горд да се присъединя към Манчестър Сити. Гледал съм ги в последните десет години под ръководството на Пеп Гуардиола - те са доминиращият отбор във Висшата лига и постигнаха страхотни неща в Шампионската лига, ФА Къп и Купата на лигата. Те поставиха най-високите стандарти и са клуб с играчи от световна класа, невероятни съоръжения и един от най-великите мениджъри в историята в лицето на Пеп", каза Семеньо след преминаването си в Сити, цитиран от клубния уебсайт.

"Имам много поле за развитие, така че да бъда в този клуб на този етап от кариерата ми е перфектно за мен. Истинска привилегия е да бъда тук", добави той.

"Най-добрият ми футбол все още предстои, сигурен съм. Сити е в чудесна позиция - все още участва в четири надпревари. Наистина чувствам, че мога да помогна да има силна втора половина на сезона. Етихад е моят нов дом. Нямам търпение да играя пред феновете и да покажа на всички какво мога да правя", каза още Семеньо.

Ганайският национал има десет гола и три асистенции от началото на сезона във Висшата лига, а последният бе за 3:2 срещу Тотнъм в сряда.

Семеньо е преминал медицински прегледи в четвъртък и ще помогне моментално на Манчестър Сити, чието нападение бе отслабено заради контузии и мачове на националните отбори. Той прекара три години в Борнемут, който го привлече от Бристъл Сити.

Семеньо е играл също така в Нюпорт и Съндърланд като преотстъпен.