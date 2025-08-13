БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие...
Чете се за: 03:40 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Може ли да бъде решен проблемът с повишението на цените по веригата от производител до купувач?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази

Проектозаконът за агрохранителната верига сблъска мненията

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Може ли да бъде решен проблемът с голямото повишение на цените по веригата от производител до купувач.

Проектозаконът за агрохранителната верига, с който правителството цели да избегне спекулативното повишение на цените, докато стоките стигнат до потребителите, сблъска мненията.

Според Цветан Цеков от Браншова камара "Плодове и зеленчуци" законът ще гарантира този баланс и ще защити производителите.

"Законови гаранции, в които се регламентира всеки участник по агрохранителната верига как ще разпредели финансовия поток - производителят не по-малко от 10 процента ще бъде защитен, защото до момента се продаваше и под себестойност", заяви в "Денят започва" Цветан Цеков.

Яна Стратиева от Сдружение "Храни и напитки" смята, че законът не взема предвид спецификите на различните производства и това може да направи крайния продукт неконкурентен.

"Този закон не отчита спецификите на различните продукти - за един продукт 10% може да са много, за друг малко. Не оспорваме нуждата да бъдат подкрепени земеделските продукти, но ако изкуствено по този начин бъдат повдигнати цените нашите предприятия стават неконкурентоспособни", допълни Яна Стратиева.

#Закон за веригата на доставки на земеделски продукти и храни #повишение #цени

Последвайте ни

ТОП 24

Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
1
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна
2
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на...
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
3
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище
4
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от...
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка
5
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана...
ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си
6
ЕС: Киев трябва да има свободата да решава бъдещето си

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Общество

Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие показвате скромен и тих героизъм
Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие показвате скромен и тих героизъм
Силвия Георгиева: Oбщините инвестират значителен собствен ресурс за развитието на пътната инфраструктура Силвия Георгиева: Oбщините инвестират значителен собствен ресурс за развитието на пътната инфраструктура
Чете се за: 02:10 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника ще помага на огнеборците Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника ще помага на огнеборците
Чете се за: 02:15 мин.
Линията на бедност: Кабинетът предлага да стане 764 лева Линията на бедност: Кабинетът предлага да стане 764 лева
Чете се за: 00:52 мин.
От 2026 г. – въвежда се и 24-часова винетка От 2026 г. – въвежда се и 24-часова винетка
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника ще помага на огнеборците Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника ще помага на огнеборците
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие показвате скромен и тих героизъм Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие показвате скромен и тих героизъм
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Най-малко 3 са жертвите на екстремно високите температури в Европа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Влак с опасни материали дерайлира в щата Тексас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Среща на европейски лидери преди разговора Тръмп - Путин
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кръгла маса за шарката по животните: Търси се решение за спасяване...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ