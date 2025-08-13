БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Над 2 години продължава ремонт на двор на детска градина във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
При строителните дейности става ясно, че през него минава електрически кабел средно напрежение, собственост на местния енергиен оператор

Повече от 2 години дворът на филиала на детска градина "Валентина Терешкова" във варненския квартал "Аспарухово" е разкопан.

През 2023 г. е започнало обновяването му, но при строителните дейности става ясно, че през него минава електрически кабел средно напрежение, собственост на местния енергиен оператор, който не е съществувал в нито един чертеж и нито една схема.

Работата спира, а за да бъде възобновена е необходимо ново разрешение за строеж. Междувремено, децата са принудени да посещават съседни площадки, за да играят навън.

"Децата се налага да бъдат извеждани навън от преподавателите по уличните площадки в района, което крие известни рискове за тяхната безопасност и това е нашето притеснение, понеже в момента ремонтът на двора е прекратен и не се работи по въпроса. Пускали сме многократно сигнали до общината, оттам прехвърляха топката към енергото, които пък в последствие прехвърляха отговорността към общината обратно. И се получаваше едно такова неразбирателство между институциите и не се знаеше кой е реално отговорен и кога ще започне ремонтът. Едната площадка е на около 300 метра от сградата,
а другата се намира по-нагоре, може би на около 500-600 метра. Но децата се налага да пресечат улицата, там минават коли, тротоарът не е в много добро състояние, няма пешеходни пътеки. Няма също така изграден легнал полицай за убиване на скоростта на преминаващите автомобили", каза Георги Георгиев, баща на дете от детската градина.

Антоанета Хинева, директор на дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна, коментира, че промяна може да се очаква.

"Една година по-късно ние не сме спряли да работим, но към настоящия момент работим основно по документация. За разлика от предходната година, когато имахме ангажимент да преместим кабел, който не беше обозначен на съответните карти, които са за съгласуване, от последната седмица развитието е, че "Енергопро" са направили заснемане и те ще нанесат съществуването на този кабел. Очаква се тази седмица до края ние да вземем скицата с нанесения кабел. Оттам нататъка предстоят вече действия, които надяваме се, че ще доведат до желания край. Защото за да построим площадките и да облагородим този двор, първоначалното, което трябва да направим, е преместването на кабела средно напрежение", заяви Антоанета Хинева.

"От няколко дни този кабел е отразен вече в подземния кадастър на електроразпределителното предприятие. Това означава, че вече разполагаме с всички необходими документи, за да може да бъде издадено разрешение за строеж на изместването на кабела. В последствие предстоят процедури за избор на изпълнител за изместване на кабела и съответно процедура за избор на строител за детската площадка, която е в двора на градината", поясни Тихомир Тимов, директор на дирекция "Инженерна инфраструктура", Община Варна.

Тимов заяви, че се надяват до края на годината да има избрани изпълнители и по двете процедури, за да може работата да стартира паралелно.

