Среща на европейски лидери преди разговора Тръмп - Путин

Зеленски е категоричен, че за територии може да се говори след прекратяване на огъня
Военновъздушната база Елмендорф, край Анкъридж, е мястото, на което ще се срещнат президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия - Владимир Путин, твърдят източници от Белия дом.
От американската администрация охладиха очакванията за пробив в разговора, като подчертаха, че за Тръмп срещата ще е "упражнение по изслушване".
Според украинския държавен глава Володирми Зеленски и страните-членки на Европейския съюз, без Унгария, устойчив мир е възможен само с участието на Украйна в подобни срещи.
Днес, по инициатива на германския канцлер Фридрих Мерц, ще се проведе поредната онлайн среща преди диалога Тръмп - Путин.
В нея ще участват президентът и вицепрезидентът на САЩ, председателите на ЕК и на Европейския съвет - Урсула Фон Дер Лайен и Антониу Коща, както и лидерите на Великобритания, Франция, Италия, Полша и Финландия.
Президентът Зеленски отново беше категоричен, че за територии може да се говори след прекратяване на огъня и добави, че не планира да отстъпва украинска земя на Русия.
"Най-важното - благодаря, че всички подкрепят позицията, че мирът може да бъде устойчив само с участието на Украйна в подготовката на важните решения. Има принципна позиция на европейските лидери - на всички 26, всички са с нас - и по отношение на дипломацията, и на общата позиция. Ясно е кой е винаги срещу каквото и да било. Въпреки това, ние работим, представяме аргументите си на абсолютно всички", заяви украинският президент Володимир Зеленски.
"Мисля, че срещата ще е упражнение по слушане за президента. Вижте, ще присъства само една страна в тази война. Така че, за президента това е възможност да разбере по-добре как - да се надяваме, може да бъде сложен край на тази война", допълни Карълайн Левит, говорител на Белия дом.