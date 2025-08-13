Среща на европейски лидери преди разговора Тръмп - Путин

Военновъздушната база Елмендорф, край Анкъридж, е мястото, на което ще се срещнат президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия - Владимир Путин, твърдят източници от Белия дом.



От американската администрация охладиха очакванията за пробив в разговора, като подчертаха, че за Тръмп срещата ще е "упражнение по изслушване".

Според украинския държавен глава Володирми Зеленски и страните-членки на Европейския съюз, без Унгария, устойчив мир е възможен само с участието на Украйна в подобни срещи.

Днес, по инициатива на германския канцлер Фридрих Мерц, ще се проведе поредната онлайн среща преди диалога Тръмп - Путин.

В нея ще участват президентът и вицепрезидентът на САЩ, председателите на ЕК и на Европейския съвет - Урсула Фон Дер Лайен и Антониу Коща, както и лидерите на Великобритания, Франция, Италия, Полша и Финландия.

Президентът Зеленски отново беше категоричен, че за територии може да се говори след прекратяване на огъня и добави, че не планира да отстъпва украинска земя на Русия.