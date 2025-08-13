Кръгла маса за шарката по животните: Търси се решение за спасяване на стадата

Обмисля се ваксинация, но голяма част от стопаните са против
Браншови организации, учени и институции се събират на кръгла маса, за да търсят решение на проблема със шарката по дребните домашни животни.
Заради болестта са застрашени стада от местни автохтонни породи, които не могат да бъдат възстановени.
Голяма част от запасите от храна за животните свършва заради наложената карантина, защото животните не се пускат на паша.
Областният управител на Пловдив е поискал помощ от държавата, защото заразата в областта е най-разпространена.
Обмисля се ваксинация, но голяма част от стопаните са против, защото няма да могат да изнасят продукцията си.
"Над 69% от суровината, произведена в България и преработена в нашите млекопреработвателни предприятия, се превръща в продукция, която е насочена за износ - дали към Европа или към трети страни е без значение. Това означава, че при евентуална забрана, каквато се предвижда в европейския регламент при ваксинация на тези животни в страната, независимо дали ваксинацията бъде кръгова поголовна, ще имаме 5-годишна забрана за износ към свободния пазар, в който участваме", коментира в "Денят започва" Александър Алексиев, млекопреработвател.