Кръгла маса за шарката по животните: Търси се решение за спасяване на стадата

Браншови организации, учени и институции се събират на кръгла маса, за да търсят решение на проблема със шарката по дребните домашни животни.



Заради болестта са застрашени стада от местни автохтонни породи, които не могат да бъдат възстановени.

Голяма част от запасите от храна за животните свършва заради наложената карантина, защото животните не се пускат на паша.

Областният управител на Пловдив е поискал помощ от държавата, защото заразата в областта е най-разпространена.

Обмисля се ваксинация, но голяма част от стопаните са против, защото няма да могат да изнасят продукцията си.