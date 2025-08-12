БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ЗАПАЗЕНИ

Търсят допълителна помощ от държавата срещу шарката по животните

от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Пловдивската областна епизоотична комисия обяви, че заради продължаващите карантинни мерки срещу шарката по дребните преживни животни ще се търси допълнителна помощ от държавата. Според областният управител проф. Христина Янчева с напредване на времето става все по-трудно е изхранването на здравите карантинирани животни.

Продължават усилията на ветеринарните власти за овладяване разпространението на шарката по овцете и козите на територията на Пловдивска област. В рамките на седмицата са констатирани само две нови огнища, но вземането на проби продължава, защото всеки ден постъпват нови сигнали от собственици на животновъдни обекти за заразени стада.

Областният управител на Пловдив съобщи, че през миналата седмица са проведени срещи с представители на животновъдни организации и се е взело решение да се изпрати предложение до Министерството на земеделието и горите, за да се потърси възможност за допълнителна помощ за животновъдите с карантинирани стада.

В рамките на миналата седмица всички общини са провели епизоотични комисии за привеждане в изпълнение заповедите на БАБХ за удължаване на мерките за ограничаване разпространението на заболяването. По данни на директора на ОДБХ-Пловдив д-р Чавдар Чавдаров към настоящия момент на територията на областта са регистрирани 104 огнища като в 86 обекта животните вече са депопулирани в съответствие с действащите ветеринарномедицински разпоредби. Всички забрани, въведени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, остават в сила.

Д-р Чавдаров обясни, че за подпомагане на засегнатите стопани, при установяване на шарка в животновъден обект, в срок до една седмица от констатиране на огнището, се изплаща авансово по 200 лева на животно. Голяма част от стопаните вече са получили авансовата помощ и вече очакват приключване на административните процедури за получаване на пълното обезщетение.

В сила остава и временното ограничение за изкупуване на сурово мляко от животновъдни обекти в област Пловдив. Изключение се допуска само при подадено от фермера писмено заявление до ОДБХ за извършване на официален контрол върху мерките за биосигурност. След положителна оценка, официалният ветеринарен лекар издава становище за разрешение, което фермерът предоставя на млекопреработвателното предприятие или първия купувач.

Продължава контролът на пазари и тържища за незаконна продажба на животни. Над 5000 са извършените проверки на микробуси, камиони и бусове, с които евентуално могат да се пренасят незаконно животни.

#шарка по животните #шарка по овцете #Епизоотична комисия

