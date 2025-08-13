БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ивайло Чочев: Съдията има вина за този резултат

Чете се за: 02:07 мин.
Не си личи да съм засада при гола, който отбелязах, коментира полузащитникът след отпадането на „зелените“ от квалификациите в Шампионска лига.

Ивайло Чочев: Съдията има вина за този резултат
Ивайло Чочев хвърли частично вината върху главния съдия Алехандро Ернандес за отпадането на Лудогорец от третия предварителен кръг в Шампионска лига. Действащите шампиони в Първа лига загубиха реванша срещу Ференцварош с 0:3 на „Групама Арена“, а полузащитникът бе в центъра на събитията. Българският национал отбеляза гол в началото на мача, но той бе отменен заради спорна засада. Впоследствие срещу българина не бе отсъдена дузпа, след като бе избутан в наказателното поле през второто полувреме.

„Дойдохме тук с нагласата да победим и да продължим напред. Гледахме ситуациите доста пъти в съблекалнята. За нас това е редовен гол. После може би има избутване в гръб. Поне съдията трябваше да отиде да гледа на ВАР тази ситуация“, започна той.

"Не знам дали при гола има засада. Гледахме ситуацията, има стопкадър, не си личи да съм в засада. Може би това беше преломният момент. Ако бяхме повели рано в мача, мачът можеше да отиде в друга посока“, добави един от лидерите на разградчани.

Според него унгарците са се възползвали от шансовете, които са имали, но не пропусна и да спомене отново главния рефер.

Домакините си вкараха шансовете, които имаха. Ние държахме повече топката. Те се възползваха от два-три момента, които имаха, но и съдията мисля, че има лека вина за този резултат.

"Няма слаби отбори. Не може да подценяваме никой", заяви Чочев относно следващия съперник на „зелените“, които продължават в пресявките на Лига Европа, където в плейофите ще срещнат северномакедонския Шкендия.

#ФК Ференцварош #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ПФК Лудогорец #Ивайло Чочев

