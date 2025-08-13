БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Руи Мота: Като цяло бяхме по-добри от съперника

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Треньорът на Лудогорец призна, че загубата от Ференцварош е "тежка за преглъщане".

Руи Мота
Снимка: startphoto.bg
Треньорът на Лудогорец Руи Мота изрази претенции към съдийството при загубата с 0:3 от Ференцварош на реванша в третия квалификационен кръг на Шампионска лига.

"Допуснахме три гола, вкарахме един, който обаче беше отменен. Аз мисля, че това е гол и евентуалното му признаване можеше да даде друг развой на мача. Чочев имаше още една ситуация, но вратарят им спаси. И тогава Ференцварош ни вкара с първата си ситуация", започна португалският специалист.

"Като цяло бяхме по-добри от съперника, пресирахме добре, изиграхме силен мач. Ако бяхме вкарали първи гол, нещата щяха да се развият по друг начин", категоричен бе той.

"Ситуацията в 75-ата минута също беше ключова, когато Чочев беше избутан и трябваше да получим дузпа", припомни Мота.

"Тежка за преглъщане загуба. Трудно е да я приемем, защото усещането беше, че съперникът не ни превъзхожда", коментира треньорът на Лудогорец.

"Трябва да превъзмогнем тази загуба, да се възстановим психически и да се подготвим за мачовете с Шкендия и да достигнем основната фаза на Лига Европа", завърши Руи Мота.

Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
"Орлите" продължават във втория по сила европейски клубен турнир...
Чете се за: 03:40 мин.
#Руи Мота #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ПФК Лудогорец

