Руи Мота: Като цяло бяхме по-добри от съперника

Треньорът на Лудогорец Руи Мота изрази претенции към съдийството при загубата с 0:3 от Ференцварош на реванша в третия квалификационен кръг на Шампионска лига.

"Допуснахме три гола, вкарахме един, който обаче беше отменен. Аз мисля, че това е гол и евентуалното му признаване можеше да даде друг развой на мача. Чочев имаше още една ситуация, но вратарят им спаси. И тогава Ференцварош ни вкара с първата си ситуация", започна португалският специалист. "Като цяло бяхме по-добри от съперника, пресирахме добре, изиграхме силен мач. Ако бяхме вкарали първи гол, нещата щяха да се развият по друг начин", категоричен бе той.

"Ситуацията в 75-ата минута също беше ключова, когато Чочев беше избутан и трябваше да получим дузпа", припомни Мота.

"Тежка за преглъщане загуба. Трудно е да я приемем, защото усещането беше, че съперникът не ни превъзхожда", коментира треньорът на Лудогорец.