Линията на бедност: Кабинетът предлага да стане 764 лева

Започват обсъжданията с бизнеса и синдикатите по предложението на Министерския съвет за увеличаване на линията на бедност от 638 на 764 лева от 1 януари 2026 г.



Очаква се днес да бъде разгледано в Комисията по доходи към Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Съгласно специалната методика, по която се изчислява всяка година, кабинетът предлага за следващата линията на бедност да бъде 764 лева или със 126 лева повече.

Това означава, че увеличението е малко над 19%.

По последни данни относителният дял на бедното население се увеличава със 75 000 души на годишна база и достига 1 милион и 4 хиляди души. Според синдикатите увеличението не е достатъчно и не отчита инфлацията.