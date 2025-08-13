Отново в Космоса: "Ариана 6" на втора комерсиална мисия

От космодрума Куру във Френска Гвиана успешно излетя тежката европейска ракета носител "Ариана 6".



Това е втората ѝ комерсиална мисия, а целта е да изведе в орбита нов метео спътник.

Той ще подобри прогнозите за времето и ще даде по-добра представа за промените в климата.

"Арина 6" беше въведена в експлоатация миналата година.

След като пенсионира основния си носител "Ариана 5" през 2023 година, Европа разчита основно на компанията "Спейс Екс" на Илън Мъск.