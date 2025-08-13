Отново в Космоса: "Ариана 6" на втора комерсиална мисия

След като пенсионира основния си носител "Ариана 5" през 2023 година, Европа разчита основно на компанията "Спейс Екс" на Илън Мъск
От космодрума Куру във Френска Гвиана успешно излетя тежката европейска ракета носител "Ариана 6".
Това е втората ѝ комерсиална мисия, а целта е да изведе в орбита нов метео спътник.
Той ще подобри прогнозите за времето и ще даде по-добра представа за промените в климата.
"Арина 6" беше въведена в експлоатация миналата година.
След като пенсионира основния си носител "Ариана 5" през 2023 година, Европа разчита основно на компанията "Спейс Екс" на Илън Мъск.