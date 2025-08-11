Решаваща седмица за Украйна: Координация на Запада за предстоящата среща Тръмп – Путин

Френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще проведат виртуална среща за Украйна в сряда - два дни преди срещата Тръмп - Путин в Аляска.

В сряда са предвидени и други виртуални срещи в различни формати, включително с американския президент. Според официален Берлин ръководителите на водещи европейски държави, на Украйна, Евросъюза и НАТО ще обсъдят подготовката на евентуални преговори за мир. Сред темите са признаване на територии, гаранции за сигурност, и евентуални допълнителни действия за натиск върху Русия. Ръководителят на дипомацията на Евросъюза Кая Калас днес заяви, че 27-те ще работят по 19-ия пакет санкции срещу Русия. Според нея не може дори да се говори за отстъпки докато Москва не се съгласи на пълно и безусловно прекратяване на огъня.

След виртуална среща на външните министри от Евросъюза Калас изтъкна: Ще сложим край на тази война и ще предотвратим бъдеща руска агресия срещу Европа чрез трансатлантическо единство, подкрепа за Украйна и натиск върху Москва.