Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:45 мин.
ЗАПАЗЕНИ

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
По първоначална информация 77-годишната жена се е возила на мотопед със 77-годишен мъж, инцидентът е станал тази нощ

издирват шофьор причинил катастрофа загинала жена пътя слънчев бряг
Възрастна жена е загинала след катастрофа на главния път Бургас - Слънчев бряг. Инцидентът е станал тази нощ.

По първоначална информация 77-годишната жена се е возила на мотопед със 77-годишен мъж.

Възникнало е ПТП, при което пострадалата е починала от раните си. Мъжът е в тежко състояние в болницата.

Според първоначалните огледи на място е имало и друго превозно средство, което обаче е напуснало района след инцидента.

Пътят е затворен за движение, тъй като се търсят части от причинителя на катастрофата.

Обходният път е през Ахелой.

#Бургас #издирва се #слънчев бряг #загинала жена #катастрофа #шофьор

