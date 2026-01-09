Мбапе ще пътува до Саудитска Арабия, обяви Шаби Алонсо

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще пътува днес за Джеда.

Финалът за Суперкупата на Испания е в неделя, 12 януари, и французинът може да вземе участие в мача за трофея оспорван от Реал и Барселона.

Килиан Мбапе е с контузия в коляното и пропусна полуфинала в четвъртък, който неговият тим спечели срещу градския си съперник Атлетко с 2:1, но според старши треньорът Шаби Алонсо има шанс той да играе във финала.

„Той ще пътува утре и ще видим дали е в състояние да играе. Тренирал е и се чувства по-добре. Шансовете му да влезе в игра са същите като за всички, които са в отбора“, обясни специалистът.

Сблъсъкът Реал Мадрид - Барселона в неделя започва в 21:00 часа.

Миналата година двата тима отново се изправиха един срещу друг, а "каталунците" победиха с категоричното 5:2.