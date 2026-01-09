БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Кирил Десподов поднови тренировки с ПАОК

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Националът на България ще бъде на разположение за утрешния мач с Панайтоликос в Агринио.

Кирил Десподов поднови тренировки с ПАОК
Българското крило на ПАОК (Солун) Кирил Десподов поднови пълноценни тренировки с тима, след като се възстанови от вирус, и ще бъде в групата за предстоящия мач на отбора, съобщи athletiko.gr.

Петкратният футболист номер 1 на България пропусна срещата с Атромитос за Купата на страната на 6 януари, тъй като беше повален от коварен вирус. Снощи обаче заедно с Димитрис Пелкас и Антонид Цифцис ФК Псе включи пълноценно в тренировката и ще бъде на разположение за утрешния мач с Панайтоликос в Агринио от 19:30 часа.

Подготовката на отбора започна в четвъртък следобед на базата Неа Месемврия. Играчите, които бяха в стартовия състав за мача срещу Атромитос, следваха програма за възстановяване и рехабилитация във фитнес залата и плувния басейн.

След като Десподов, Пелкас и Цифцис вече са в тима, извън сметките на треньора Разван Луческу остават младия нападател Антонис Миту – на облекчен режим, Деян Ловрен – все още с бегова работа, докато Лука Иванушец и Илржи Павленка изобщо не тренират.

Преди срещата от 16-ия кръг на гръцката Суперлига, ПАОК е на 3-о място с 35 точки, а Панайтоликос е 9-и с 15. Начело в класирането е новият отбор на Мартин Георгиев АЕК (Атина) с 37, пред Олимпиакос с 36.

