Кирил Десподов поднови тренировки с ПАОК

Българското крило на ПАОК (Солун) Кирил Десподов поднови пълноценни тренировки с тима, след като се възстанови от вирус, и ще бъде в групата за предстоящия мач на отбора, съобщи athletiko.gr.

Петкратният футболист номер 1 на България пропусна срещата с Атромитос за Купата на страната на 6 януари, тъй като беше повален от коварен вирус. Снощи обаче заедно с Димитрис Пелкас и Антонид Цифцис ФК Псе включи пълноценно в тренировката и ще бъде на разположение за утрешния мач с Панайтоликос в Агринио от 19:30 часа.

Подготовката на отбора започна в четвъртък следобед на базата Неа Месемврия. Играчите, които бяха в стартовия състав за мача срещу Атромитос, следваха програма за възстановяване и рехабилитация във фитнес залата и плувния басейн.

След като Десподов, Пелкас и Цифцис вече са в тима, извън сметките на треньора Разван Луческу остават младия нападател Антонис Миту – на облекчен режим, Деян Ловрен – все още с бегова работа, докато Лука Иванушец и Илржи Павленка изобщо не тренират.

Преди срещата от 16-ия кръг на гръцката Суперлига, ПАОК е на 3-о място с 35 точки, а Панайтоликос е 9-и с 15. Начело в класирането е новият отбор на Мартин Георгиев АЕК (Атина) с 37, пред Олимпиакос с 36.