Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ

20 000 декара площ е засегнал пожара в Сунгурларе. Засегнати са гори, стърнища и лозови площи. Щетите, които е нанесъл пожарът на лозарите, ще се изчисляват тепърва.

На шестия ден от пожара всички вярват, че днес той ще бъде потушен. В момента огнището е едно - в гората над селата Скала и Бероново. Всички екипи са се насочили натам. Днес помощ по въздух не се очаква. Акцентът ще бъде гасенето на земя.

"Има леко активизиране на 1 малко огнище, намира се в гората между Бероново и Скала. Очакваме да дойдат и военните, днес сме организирали и повече доброволци, защото в ранните часове пожарът не е толкова активен и да имаме време, ако се активизира, да можем да го потушим", каза инж. Димитър Гавазов, кмет на Община Сунгурларе.

Ако ситуацията остане спокойна се очаква до края на деня да бъде и отменено бедственото положение в Сунгурларе.