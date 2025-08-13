Силвия Георгиева: Oбщините инвестират значителен собствен ресурс за развитието на пътната инфраструктура

През тази година бяха направени съществени изменения в Закона за движение по пътищата, които засягат пряко общините. Това е резултат от над 10-годишни усилия на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) и самите общини. Това заяви в предаването "Денят започва" изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

"Затова искам да изразя голямото ни удовлетворение, че най-сетне тези законови поправки станаха факт. От 5 август законът е обнародван в Държавен вестник, а в рамките на следващите 9 месеца общините заедно с МВР трябва да се подготвим - общинските камери да станат част от санкционната мрежа, която засича нарушения на водачите в населените места", обясни Георгиева.

Предстои Министерството на вътрешните работи да изготви наредба, която ще регламентира техническите изисквания към камерите, видовете нарушения, които ще бъдат санкционирани, както и реда за разпределение на глобите. Половината от събраните средства ще остават в бюджетите на общините за развитие и поддръжка на пътната инфраструктура.

"Ресурсът от нарушенията и глобите, които ще се налагат с общинските камери, е законодателно ограничен да се инвестира единствено и само в поддръжка и развитие на пътната безопасност в населените места. Това е най-разумното решение", подчерта Георгиева.

Тя допълни, че законодателството предлага широка уредба за изграждането на всички необходими елементи за пътна безопасност в градската среда и увери, че основната цел не е повишаване на приходите в общинските бюджети, а подобряване на безопасността.

"Всъщност, тези средства далеч няма да са достатъчни, тъй като общините инвестират значителен собствен ресурс за развитието на пътната инфраструктура", каза още тя.

