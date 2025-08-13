БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Силвия Георгиева: Oбщините инвестират значителен собствен ресурс за развитието на пътната инфраструктура

У нас
През тази година бяха направени съществени изменения в Закона за движение по пътищата, които засягат пряко общините. Това е резултат от над 10-годишни усилия на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) и самите общини. Това заяви в предаването "Денят започва" изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

"Затова искам да изразя голямото ни удовлетворение, че най-сетне тези законови поправки станаха факт. От 5 август законът е обнародван в Държавен вестник, а в рамките на следващите 9 месеца общините заедно с МВР трябва да се подготвим - общинските камери да станат част от санкционната мрежа, която засича нарушения на водачите в населените места", обясни Георгиева.

Предстои Министерството на вътрешните работи да изготви наредба, която ще регламентира техническите изисквания към камерите, видовете нарушения, които ще бъдат санкционирани, както и реда за разпределение на глобите. Половината от събраните средства ще остават в бюджетите на общините за развитие и поддръжка на пътната инфраструктура.

"Ресурсът от нарушенията и глобите, които ще се налагат с общинските камери, е законодателно ограничен да се инвестира единствено и само в поддръжка и развитие на пътната безопасност в населените места. Това е най-разумното решение", подчерта Георгиева.

Тя допълни, че законодателството предлага широка уредба за изграждането на всички необходими елементи за пътна безопасност в градската среда и увери, че основната цел не е повишаване на приходите в общинските бюджети, а подобряване на безопасността.

"Всъщност, тези средства далеч няма да са достатъчни, тъй като общините инвестират значителен собствен ресурс за развитието на пътната инфраструктура", каза още тя.

Вижте целия разговор във видеото

