Откриха барелеф на Андерсен на "Алея на народите" в Свети Влас

Свети Влас вече има своя кът, посветен на Ханс Кристиан Андерсен.

На яхтеното пристанище беше открит първият у нас барелеф на датския писател, създател на емблематични творби като "Малката русалка", "Грозното патенце" и "Снежната кралица".

Инициативата е на Фондация "Българска памет Братя Диневи", като част от новосъздадената Алея на народите, където вече са монтирани и барелефи на бележити български герои.

"Надявам се хората и най-вече младото поколение, когато се разхождат тук и видят този барелеф да бъдат вдъхновени от творчеството и живота на Андерсен, който казва: "Да живееш означава да пътуваш", заявиха организаторите по време на откриването.

Барелефът е създаден не само в чест на творчеството му, но и като признателност за приноса на Андерсен към европейската културна памет и неговата връзка с България.

Писателят посещава страната ни през 1841 г., като вдъхновен от това пътуване пише пътеписа "Пътуване по Дунава".