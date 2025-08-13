Росен Желязков: Конституционният баланс между институциите е парализиран, готови сме за битки

Конституционният баланс между институциите е парализиран, предупреди днес премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание и определи това като опасен прецедент. Той подчерта, че правителството е готово за битки.

Премиерът заяви, че за Министерски съвет предстоят много задачи.

"Имаме много задачи, които трябва да решим следващите дни и седмици. Не искам да влизам в политическа полемика и реакция на акциите на политически сили и институции тези дни. Това правителство, подкрепено от стабилно мнозинство, си е поставило амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите много отвъд хоризонта на това управление и неговия мандат", коментира Желязков.

Според Желяков, кабинетът следва ясна програма на управление и не би следвало да реагира на атаките към него.

"Всички атаки към кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието и злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни. Наблюдаваме една нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързан с баланса между институциите, така както е предписан в смисъла и духа на българската конституция. Това не позволява в настоящия момент да се формират органите, свързани с националната сигурност, както и дипломатическата ни служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от Конституцията и законите, не е просто дебалансиран, а е парализиран. Затова парламентът има основната грижа да се опита да възстанови това равновесие със съответните законови промени. Правителството няма да бъде инициатор на това, защото е участник в този баланс, но считаме, че обществото има нужда от възстановяване на нормалното функциониране и между институциите и и междуинституционалното сътрудничество, така както то е предписано в българската конституция. За Министерски съвет политическият сезон е без ваканция и сме готови за поемане на всякаква отговорност, включително за политическите битки които предстоят през есента", заяви премиерът.

Министър-председателят Росен Желязков покани в Министерски съвет децата, които се включиха като доброволци в потушаването на пожара в Сунгурларе.