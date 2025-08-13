Бързото хранене по морето - крие ли рискове?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
У нас
Особено внимателни трябва да бъдат децата, възрастните хора, бременните жени и хората с отслабена имунна система

Горещото време през лятото увеличава не само желанието за плаж и почивка, но и риска от стомашно-чревни проблеми заради консумацията на бързи храни на открито. Царевица, пица, сладолед и дюнер са неразделна част от морските ваканции, но могат да се окажат сериозна заплаха за здравето, ако не се съхраняват правилно.

"Основните рискове се крият в това, че тези храни съдържат много често меса, млечни продукти, майонезни сосове, които при неправилно съхранение могат да се контаминират с бактерии. Оттам при консумация може да се стигне до хранителна токсикоинфекция. Затова трябва да бъдем особено внимателни през летните месеци", обясни гастроентерологът д-р Лина Хаджиилиева за "Денят започва".

Сред най-честите грешки, които допускат търговците, е съхранението на сосове и храни на открито, без необходимото охлаждане.

Особено внимателни трябва да бъдат децата, възрастните хора, бременните жени и хората с отслабена имунна система, при които евентуално хранително отравяне може да доведе до по-сериозни усложнения.

"При тези групи хранителните инфекции протичат по-тежко и изискват по-внимателен подход", предупреждава специалистът.

Д-р Хаджиилиева също така препоръчва да се избягват мазни и пържени храни в жегата, тъй като те се усвояват по-трудно.

