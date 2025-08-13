89 жертви след израелски удари по Газа

За последните 24 часа са загинали 89 души след израелски удари по град Газа, твърди здравното министерство, което се контролира от радикалната палестинска групировка Хамас.



Според последните данни жертвите на глада в Ивицата Газа вече са 227.

В общо изявление на 24-те държави-членки на Европейския съюз се казва, че хуманитарната криза в анклава е достигнала "невъобразими нива" и призовават Израел да допусне възможно най-много помощи, храни и медикаменти в Газа.

Израелските атаки в едноименния град са все по-интензивни след решението на израелското правителство да го вземе под контрол окончателно, въпреки че планът предизвика международните критики.

Израел ще позволи на бягащите от войната жители на Ивицата Газа да емигрират в чужбина, обяви премиерът Бенямин Нетаняху. Дипломатическите усилия за постигане на примирие в Ивицата Газа продължават.

