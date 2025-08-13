БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

89 жертви след израелски удари по Газа

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази

Според последните данни жертвите на глада в Ивицата Газа вече са 227

Израел Ивицата Газа
Снимка: БТА
Слушай новината

За последните 24 часа са загинали 89 души след израелски удари по град Газа, твърди здравното министерство, което се контролира от радикалната палестинска групировка Хамас.

Според последните данни жертвите на глада в Ивицата Газа вече са 227.

В общо изявление на 24-те държави-членки на Европейския съюз се казва, че хуманитарната криза в анклава е достигнала "невъобразими нива" и призовават Израел да допусне възможно най-много помощи, храни и медикаменти в Газа.

Израелските атаки в едноименния град са все по-интензивни след решението на израелското правителство да го вземе под контрол окончателно, въпреки че планът предизвика международните критики.

Израел ще позволи на бягащите от войната жители на Ивицата Газа да емигрират в чужбина, обяви премиерът Бенямин Нетаняху. Дипломатическите усилия за постигане на примирие в Ивицата Газа продължават.

#израелски удари #жертви #Хамас #Ивицата Газа #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
1
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна
2
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на...
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
3
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище
4
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от...
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
5
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за...
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка
6
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Близък изток

Израелската офанзива в Газа: Убити са шестима палестински журналисти
Израелската офанзива в Газа: Убити са шестима палестински журналисти
ООН осъди убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия в Газа ООН осъди убийството на шестима палестински журналисти от израелската армия в Газа
Чете се за: 01:57 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа
Чете се за: 01:00 мин.
Войната в Газа: Израелският премиер защити военния план за Газа Войната в Газа: Израелският премиер защити военния план за Газа
Чете се за: 01:55 мин.
Протести в Тел Авив срещу плановете на Нетаняху да разшири войната в Газа Протести в Тел Авив срещу плановете на Нетаняху да разшири войната в Газа
Чете се за: 01:32 мин.
Нови жертви при раздаване на хуманитарни помощи в Газа Нови жертви при раздаване на хуманитарни помощи в Газа
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Конституционният баланс между институциите е парализиран, готови сме за битки
Росен Желязков: Конституционният баланс между институциите е...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника ще помага на огнеборците Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника ще помага на огнеборците
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Измама с безплатни карти за транспорт в Русе - как действа престъпната схема? Измама с безплатни карти за транспорт в Русе - как действа престъпната схема?
Чете се за: 01:50 мин.
Регионални
Пеевски поиска Агенцията за публичните предприятия и контрол да...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
89 жертви след израелски удари по Газа
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Най-малко 3 са жертвите на екстремно високите температури в Европа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Кръгла маса за шарката по животните: Търси се решение за спасяване...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ