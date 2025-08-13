Горещо време в по-голяма част от страната и днес

Горещо ще бъде и днес в по-голямата част от страната, но областите с предупреждение за опасно високи температури са по-малко.

Максималните температури днес ще бъдат от 31° на североизток до 38° на югозапад, в София - около 33°,a на морския бряг - от 27° до 29°. Ще бъде слънчево, но ветровито.

Ще духа умерен вятър с посока от изток-североизток, по Черноморието – от изток.

И утре в по-голямата част от страната ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 29° и 35°, в София - около 31°. Ще се задържи предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над южните и западните райони.

По Черноморието ще бъде слънчево с повече облаци през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще духа умерен североизточен вятър.

Вълнението на морето ще се усилва и ще бъде 3-4 бала и височината на вълните ще бъде над един метър. Температурата на морската вода е 26°-27°, а максималните температури ще бъдат между 27° и 29°.

В планините ще бъде още по-ветровито, с временно силен източен вятър. Ще бъде слънчево, с повече облаци също в следобедните часове.



През следващите дни максималните температури още малко ще се понижат, по-съществено в понеделник, когато се очакват и валежи, все още главно в Западна България.

Преди това, до края на тази седмица ще се задържи слънчево.



Вероятност за изолирани превалявания има в петък, в Южна България.