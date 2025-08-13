Политически реакции около казуса с продажбата на 4400 държавни имота

Два дни след президентското вeто върху продажбата на държавни имоти и предложението на кабинета казусът да се решава от народните представители, лидерът на ДПС и председател на ПГ на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски поиска закриване на Агенцията за публичните предприятия. Дотук се стигна след приетото и оттеглено правителствено решение за продажба на близо 4400 държавни имота, което предизвика остра реакция от страна на опозицията.

В своята позиция Пеевски заявява, че разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре и те трябва да се използват за изпълнението на ангажиментите към хората, както и да се създават условия за развитие на регионите чрез привличане на публично-частни партньорства. Според лидера на ДПС първата стъпка за изпълнение на тази задача е закриването на Агенцията за публичните предприятия и контрол и разработване на стратегия за управление на собствеността за всяко министерство, община и държавна структура.

"Новото начало" ще сложи край на грабежа и оттук нататък няма да се разпродава нищо", заяви още лидерът на ДПС.

По темата реагириха и от БСП. От партията са на мнение, че за продажбата на 4400 държавни имота, е необходимо да се предложи прозрачен и обективен механизъм, който да бъде придружен с подробен анализ за всеки от имотите с отпаднала необходимост. ОТ "БСП - Обединена левица" подкрепят внасянето на Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост и собственост на държавни публични предприятия в Народното събрание с цел по-голяма прозрачност и обективност.

Ивайло Мирчев от ДБ, чиято партия първа реагира срещу решениeто за продажбата на имотите, заяви днес, че Делян Пеевски трябва да спре с лозунгите.

Ивайло Мирчев, ДБ: "Той носи най-голямата отговорност по отношение на приватизацията на "Буглартабак". И разграбването на самия "Булгартабак". Иначе позоцията му днес е продиктувана само от едно - той иска цялата дръжава, не иска по никакъв начин да се приватизира на парче - това, което се опитва да прави правителството".

"Демократична България" е готова с предложения за реализиране на програма за приватизация на имоти с оттпаднала необходимост, които са насочени към прозрачност и към дигитализация на целия процес и много повече доверие.

От кабинета и от останалите парламентарно представени политически сили днес не последваха нови ктоментари.