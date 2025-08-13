БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 03:52 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Правата на човека: Доклад за България на Държавния департамент на САЩ

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
правата човека доклад българия държавния департамент сащ
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Няма съществени промени в ситуацията с правата на човека в България, сочи доклад на Държавния департамент на САЩ.

Като значими проблеми са посочени достоверни съобщения за произволни или незаконни убийства, както и за изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Като пример е даден случаят от Стара Загора, където мъж заплаши дете с нож и почина след полицейско преследване и опит за ареста му.

Отчитат се усилията на правителството за разкриване и наказване на длъжностни лица, които са извършили нарушения на правата на човека. Тези действия често са били недостатъчни, а безнаказаността продължава да е проблем, пише още в доклада на Държавния департамент в частта за страната ни.

Свободата на изразяване като цяло е гарантирана, но са налице някои ограничения. Като проблеми са изтъкнати корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление на ресурсите, предназначени за подкрепа на медиите.

#правата на човека #Държавен департамент на САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
1
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
2
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за...
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка
3
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
4
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом
5
Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на пътя за Слънчев бряг
6
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: САЩ

Дипломация в действие: Интензивни разговори преди срещата Путин - Тръмп в Аляска
Дипломация в действие: Интензивни разговори преди срещата Путин - Тръмп в Аляска
Какви са посланията на европейските лидери преди срещата между Тръмп и Путин? Какви са посланията на европейските лидери преди срещата между Тръмп и Путин?
Чете се за: 03:42 мин.
Среща на европейски лидери преди разговора Тръмп - Путин Среща на европейски лидери преди разговора Тръмп - Путин
Чете се за: 02:22 мин.
Влак с опасни материали дерайлира в щата Тексас Влак с опасни материали дерайлира в щата Тексас
Чете се за: 00:27 мин.
Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом
Чете се за: 01:57 мин.
Колко сигурно място е американската столица Вашингтон? Колко сигурно място е американската столица Вашингтон?
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ) Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно" Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно"
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Спаси и плати: Двама земеделци потушиха пожар, но бяха глобени за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ