Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото

Увеличават се хората, които одобряват приемането на еврото, както и тези, които се оценяват като информирани по темата. Това показва проучване на "Алфа Рисърч", поръчано от Министерството на финансите. То е направено между 8 и 22 юли сред 1200 граждани и 500 бизнес интервюта. Според проучването обаче, се увеличава броя на хората, които се страхуват от спекула и нелоялни търговски практики.

Едва една пета от запитаните хора и една трета от бизнеса знаят какъв е периода на двойно обращение на лев и евро, а именно един месец. Това показва проучването на Алфа Рисърч. Малко са и гражданите, които знаят докога пощите и банките ще обменят безплатно левове в евро. Това ще може да става в рамките на шест месеца. Над 90 на сто обаче са наясно с датата за приемане на единната европейска валута - 1 януари 2026 година.

Методи Методиев, зам.-министър на финансите: "Имаме рязко повишаване на информираността на гражданите и бизнеса, което на мен ми казва, че постепенното разгръщане на информационната кампания започва да дава своите добри и положителни сигнали."

Повишава се нивото на хората, които подкрепят присъединяването на България към еврозоната и то вече достига до 49,2%.

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Постепенно нагласите се обръщат макар и леко. Което в много голяма степен е свързано с реалната покана за членство, което България получи."

Повечето хора смятат, че краткосрочните последствия от приемането на еврото ще са отрицателни. В дългосрочен план обаче ще се промени ситуацията и ефектите ще бъдат положителни.

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": Ключови за обществените нагласи по отношение на еврото ще бъдат както предстоящите месеци преди въвеждане на еврото, така и следващите пет-шест месеца след въвеждането."

Хората вече не се притесняват толкова от това, че заплатата им ще намалее или че България ще загуби финансовата си независимост, колкото се притесняват от това, какво ще се случи с цените.

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Имаме свръхсъсредоточаване върху едно основно опасение, ще има риск от изкуствено повишаване на цените, риск от спекула, високи цени."

Проучването показва, че в голяма степен бизнесът вярва на институциите, че ще се справят. Под половината от запитаните обаче нямат доверие в местната власт и две ведомства.

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Единствените две институции, които биват оценявани преобладаващо негативно в способността им да се справят с подготовката за приемане на еврото това са Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията."

Министерството на финансите започва същинската информационна кампания по населените места в страната през септември.

Автори: Цветелина Катанска, Ирина Цонева