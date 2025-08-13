БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 02:55 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

Спортни новини 13.08.2025 г., 20:50 ч.

Спорт
спортни новини
Водещи новини

Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир Кърджали
Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир Кърджали
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите
Чете се за: 05:17 мин.
По света
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите" Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Ще се отразят ли митата на Тръмп на цените на стоките у нас?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
