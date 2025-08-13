Дрифт и висока скорост: 18-годишен се вряза в стената на мост в Костинброд

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Снимка: Община Костинброд/Фейсбук
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

18-годишен се вряза в стената на мост в Костинброд след дрифт. Камерите на общината заснели произшествието. От институцията публикуваха видеото в профила си във Фейсбук. От полицията съставиха акт на водача.

Дрифт, висока скорост и неопитен шофьор зад волана. Оказва, че това не е първото провинение на 18-годишния шофьор. Този път обаче всичко приключва с ударен автомобил, счупена стена на мост и разтревожени в жителите на Костинброд.

Денис Величков - старши експерт "Управление при кризи" в Община Костинброд: "Изпуска контрол над автомобила и се удря в моста. Имало е пътник с водача, не са тежко пострадали. На водача му беше съставен акт. Водачът е тестван за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни."

При инцидента е разрушена част от стената на моста, който сега е затворен за движение докато бъде укрепен и бъде направена оценка на щетите.

инж. Драгомир Драгиев - нач. отдел "Строителство, контрол, екология", Община Костинброд: "На първи прочит след конструктивното становище е подмяната на горното строителство на моста, което означава плочата, която е горно строена на моста ще се подмени половината, ще се направят нови настилки, ще се изработи новия устой, заедно с перилата от двете страни."

Мостът е важен и за едно от основните училища в Костинброд, в което учат ученици от пети, шести и седми клас. Заместник-директорът обясни, че сега учениците трябва да минават по обходен път.

Татяна Иванова - зам.-директор на Първо основно училище "Васил Левски", Костинброд: "Видимостта за учениците, тук ги наблюдаваме имаме си камери, там зад църквата ще бъде много по-трудно и опасно, ще бъде проблем."

Казва, че редовно има шофьори, които си позволяват да вдигат високи скорости.

Татяна Иванова - зам.-директор на Първо основно училище "Васил Левски", Костинброд: "На площада се засилват, чуват се и то се виждат следите от гуми. Притеснявам се, определено."

От общината ще заведат иск срещу нарушетеля.

инж. Драгомир Драгиев - нач. отдел "Строителство, контрол, екология", Община Костинброд: "Унищожена е публична собственост, това ще коства на община Костинброд доста средства за проектирането и аварийното възстановяване, така че ще внесем искова молба за щетите."

От общината заявиха, че започват акция със засилени мерките срещу безразсъдните младите шофьори. Те ще бъдат проверявани за алкохол и наркотици и спазване правилата за движение.

