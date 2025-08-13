Относително захлаждане и валежи се очакват в началото на новата седмица, в понеделник все още главно в Западна България. Преди това, през повечето дни до края на тази седмица, ще се задържи почти безоблачно, а в по-голямата част от страната – и горещо.

Утре максималните температури ще бъдат от 29° в Североизточна България, до 35° в крайните югозападни райони от страната, в София - около 31°. Ще се задържи и предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще остане ветровито, с умерен вятър от изток-североизток.

Екстремно висок остава за пореден ден рискът от пожари в по-голямата част от страната.

И по Черноморието ще бъде слънчево, с повече облаци през втората половина на деня над южното крайбрежие. Там ще бъде и по-ветровито, с временно силен североизточен вятър, а вълнението на морето на юг от Бургас ще се усили до около 4 бала.

На север вълнението на морето ще остане около 3 бала, с височина на вълните около един метър. Температурата на морската вода е 26°-27°, а максималните температури ще бъдат между 27° и 29°.

И в планините ще бъде много ветровито, с временно силен източен вятър. Ще бъде слънчево, с повече облаци също в следобедните часове.

Много горещо ще остане и утре в по-голямата част от Европа, с код жълто и код оранжево за опасно високи температури, а във Франция, Германия, както и на Балканите, има области с предупреждение от третата, най-висока степен, код червено, за температури над 38°.

Освен много горещо, почти навсякъде на континента ще се задържи и безоблачно. С валежи ще бъде на Британските острови, на Скандинавския полуостров и в Североизточна Европа. Следобедни превалявания ще има и на места на Балканите, а в източните част от полуострова ще бъде много ветровито.

Изолирани следобедни превалявания ще има и у нас, в петък, главно в Южна България.

През почивните дни ще бъде слънчево, а в по-голямата част от страната ще остане и горещо, с температури над 30°. В началото на новата седмица предстои промяна. Очакват се валежи и относително захлаждане, в понеделник все още само в Западна България.