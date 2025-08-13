БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 02:55 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Захлаждане и валежи се очакват в началото на новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Относително захлаждане и валежи се очакват в началото на новата седмица, в понеделник все още главно в Западна България. Преди това, през повечето дни до края на тази седмица, ще се задържи почти безоблачно, а в по-голямата част от страната – и горещо.

Утре максималните температури ще бъдат от 29° в Североизточна България, до 35° в крайните югозападни райони от страната, в София - около 31°. Ще се задържи и предимно слънчево, с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще остане ветровито, с умерен вятър от изток-североизток.

Екстремно висок остава за пореден ден рискът от пожари в по-голямата част от страната.

И по Черноморието ще бъде слънчево, с повече облаци през втората половина на деня над южното крайбрежие. Там ще бъде и по-ветровито, с временно силен североизточен вятър, а вълнението на морето на юг от Бургас ще се усили до около 4 бала.

На север вълнението на морето ще остане около 3 бала, с височина на вълните около един метър. Температурата на морската вода е 26°-27°, а максималните температури ще бъдат между 27° и 29°.

И в планините ще бъде много ветровито, с временно силен източен вятър. Ще бъде слънчево, с повече облаци също в следобедните часове.

Много горещо ще остане и утре в по-голямата част от Европа, с код жълто и код оранжево за опасно високи температури, а във Франция, Германия, както и на Балканите, има области с предупреждение от третата, най-висока степен, код червено, за температури над 38°.

Освен много горещо, почти навсякъде на континента ще се задържи и безоблачно. С валежи ще бъде на Британските острови, на Скандинавския полуостров и в Североизточна Европа. Следобедни превалявания ще има и на места на Балканите, а в източните част от полуострова ще бъде много ветровито.

Изолирани следобедни превалявания ще има и у нас, в петък, главно в Южна България.

През почивните дни ще бъде слънчево, а в по-голямата част от страната ще остане и горещо, с температури над 30°. В началото на новата седмица предстои промяна. Очакват се валежи и относително захлаждане, в понеделник все още само в Западна България.

#захлаждане #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
1
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
2
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
3
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
4
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
5
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом
6
Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Времето

Горещо време в по-голяма част от страната и днес
Горещо време в по-голяма част от страната и днес
Слънчева и гореща сряда, с висок риск от пожари Слънчева и гореща сряда, с висок риск от пожари
Чете се за: 01:12 мин.
Слънчево, горещо и с висок риск от пожари остава и през следващите дни Слънчево, горещо и с висок риск от пожари остава и през следващите дни
Чете се за: 02:37 мин.
Над 35° ще ни радват до неделя Над 35° ще ни радват до неделя
Чете се за: 02:10 мин.
Слънчево и горещо време и във вторник Слънчево и горещо време и във вторник
Чете се за: 00:55 мин.
Горещо и сухо време без капка дъжд до края на седмицата Горещо и сухо време без капка дъжд до края на седмицата
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Пожар обхвана 200 дка гора в района на кърджалийското село Дъждовница
Пожар обхвана 200 дка гора в района на кърджалийското село Дъждовница
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ) Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите
Чете се за: 05:17 мин.
По света
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите" Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Ще се отразят ли митата на Тръмп на цените на стоките у нас?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ