Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир Кърджали, в района на село Дъждовница. Горят около 200 декара смесена гора.

Огънят е възникнал този следобед и бързо се е разгорял заради силния вятър. На терен са шест противопожарни автомобила и техника на горските служби и общината в Кърджали.

Верижни машини проправят просеки, за да се ограничи периметъра на пожара. Проблем е, че огънят от низов бързо прераства във върхов. В този район живеят около 200 души в селата Ридово и Снежинка, както и в по-малки махали и вили покрай брега на язовира.

Общината е в готовност да осигури подслон на местните хора, ако се наложи евакуация. Екипите остават на терен и през нощта, като целта е да не се допусне разрастването му към населените места.