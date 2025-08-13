БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир Кърджали

Репортер: Красимир Ангелов
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Общината е в готовност да осигури подслон на местните хора, ако се наложи евакуация

голям горски пожар застрашава три населени места язовир кърджали
Голям горски пожар застрашава три населени места край язовир Кърджали, в района на село Дъждовница. Горят около 200 декара смесена гора.

Огънят е възникнал този следобед и бързо се е разгорял заради силния вятър. На терен са шест противопожарни автомобила и техника на горските служби и общината в Кърджали.

Верижни машини проправят просеки, за да се ограничи периметъра на пожара. Проблем е, че огънят от низов бързо прераства във върхов. В този район живеят около 200 души в селата Ридово и Снежинка, както и в по-малки махали и вили покрай брега на язовира.

Общината е в готовност да осигури подслон на местните хора, ако се наложи евакуация. Екипите остават на терен и през нощта, като целта е да не се допусне разрастването му към населените места.

Никола Чанев, областен управител на област Кърджали: "Към момента цялата налична техника от област Кърджали е тук. Има над 6 пожарни, по-малки автомобили на горските стопанства."

Даниел Делчев, зам.-кмет на Община Кърджали: "За нещастие пожарът гори на доста места. Вече са десетки малки огнища, трудно можем да кажем как ще се развива пожарът. Предстои безсънна нощ със сигурност за пожарникарите."

Здравко Бакалов, директор на „Южно Централно Държавно предприятие“ – Смолян: "Продължаваме да изграждаме просеки към долната част - към водата на язовира. Там има населени места и вили, които трябва да обезопасим, за да няма проблем за населението."

#язовир Кърджали #Кърджалийско #пожар

