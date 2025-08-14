БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск

Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Ако това се окаже вярно, ще е най-големият успех срещу Украйна от повече от година

Снимка: БТА
Войната в Украйна - руските сили съобщават, че са постигнали значителен напредък в офанзивата си към Покровск.

Ако това се окаже вярно, ще е най-големият успех на Русия срещу Украйна от повече от година. Изненадващото настъпление се смята за внимателно изчислен ход от страна на Владимир Путин, в опит да си засили позициите преди насрочената за утре среща с Доналд Тръмп.

Руският и американският президент ще разговарят в Аляска. Преди утрешната среща, Тръмп участва във видеоконферентна връзка със западни лидери и украинския президент Володимир Зеленски.

Позицията на Киев и европейските партньори е, че Украйна няма да направи териториални отстъпки. Доналд Тръмп изрази оптимизъм за предстоящата среща и не изключи, ако разговорите преминат добре, много скоро да седне на масата за преговори заедно с Путин и Зеленски.

