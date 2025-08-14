БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
"Не на войната": Антивоенен протест на летището в Тел Авив

Джанан Дурал
Всичко от автора
Чете се за: 00:40 мин.
По света
По данни на палестинските власти, жертвите на глада в Газа са над 245

Снимка: БТА
Антивоенен протест в Израел - демонстранти блокираха летище "Бен Гурион" в Тел Авив.

Протестиращите скандираха "не на войната" и се обявиха срещу одобрените преди дни планове на израелските власти за разширяване на офанзивата и де факто пълна окупация на ивицата Газа. Изсипаха и няколко чувала с брашно, в знак на недоволство срещу продължаващия глад в ивицата, който застрашава както сред палестинците, така и сред израелските заложници.

По данни на палестинските власти, жертвите на глада в Газа са над 245.

