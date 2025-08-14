БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

Проливни дъждове и ураганен вятър със скорост от 191 км/ч парализираха Тайван

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Пострадалите от тайфуна "Подул" са десетки

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сериозни са щетите от тайфуна "Подул", който вчера следобед връхлетя Тайван.

Най-малко един човек е в неизвестност, а десетки са пострадали. Проливните дъждове и ураганен вятър със скорост от 191 км/ч напълно парализираха Тайван. Затворени са училищата, болниците приемат само спешни случаи, не работят голяма част от служителите в сектора на услугите.

снимка: БТА

Отменени са стотици полети. "Подул" достигна и до Хонконг, където вече беше отслабен и е определян като тропическа буря.

Очаква се бурята да засегне и територията на Китай.

#тайфун #Тайван

Последвайте ни

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
2
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
3
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за...
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
4
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
5
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на пътя за Слънчев бряг
6
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
6
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...

Още от: По света

Протести и сблъсъци в Сърбия
Протести и сблъсъци в Сърбия
"Не на войната": Антивоенен протест на летището в Тел Авив "Не на войната": Антивоенен протест на летището в Тел Авив
Чете се за: 00:40 мин.
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
Чете се за: 01:22 мин.
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите
Чете се за: 05:17 мин.
Правата на човека: Доклад за България на Държавния департамент на САЩ Правата на човека: Доклад за България на Държавния департамент на САЩ
Чете се за: 01:12 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Пожарът над язовир Кърджали: Горят 200 декара гора над три села
Пожарът над язовир Кърджали: Горят 200 декара гора над три села
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Още не е потушен пожарът в Пирин - битката продължава Още не е потушен пожарът в Пирин - битката продължава
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Без вода в Плевен: Кога ще бъде решен проблемът? Без вода в Плевен: Кога ще бъде решен проблемът?
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
"Не на войната": Антивоенен протест на летището в Тел Авив
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Протести и сблъсъци в Сърбия
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Жега ще бъде и днес, очакват ни температури между 29° и 35°
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ