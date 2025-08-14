Проливни дъждове и ураганен вятър със скорост от 191 км/ч парализираха Тайван

Сериозни са щетите от тайфуна "Подул", който вчера следобед връхлетя Тайван.



Най-малко един човек е в неизвестност, а десетки са пострадали. Проливните дъждове и ураганен вятър със скорост от 191 км/ч напълно парализираха Тайван. Затворени са училищата, болниците приемат само спешни случаи, не работят голяма част от служителите в сектора на услугите.

снимка: БТА

Отменени са стотици полети. "Подул" достигна и до Хонконг, където вече беше отслабен и е определян като тропическа буря.

Очаква се бурята да засегне и територията на Китай.