"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас

Август е месецът на отпуските, но и на най-опасното море. Силният североизточен вятър и мъртвото течение превръщат вълните в капан за невнимателните. Само през последните дни по Южното Черноморие има няколко фатални инцидента с удавени туристи. Какви опасности крие морето в разгара на сезона и какво съветват спасителите?

"Опасни са условията. Предимно червени са флаговете. Бих препоръчал хората да преценят силите си, защото морето не е до колене. И тези вълни може да докарат нежелателни моменти. Особено за децата - да бъдат на безопасно място", посъветва старшият спасител Васил Алексиев.

Посъветва още изобщо да не се влиза в морето, но ако се - да бъде до кръста. При екстремна ситуация в морето от изключителна важност е да се запази самообладание.

