Преди еврото - служителите на "Български пощи" започват обучение

Български пощи започват обучение на служителите си преди страната да приеме еврото.



Пощите ще извършват обмяната на левове в евро в 2230 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове.

Обмяната за суми над 1000 лв. ще става с предварителна заявка, а в малко над 954 станции ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв.

Ще бъде осигурена охрана. Служителите ще разполагат и с банкнотоброячни машини за улеснение на работата им.

По-късно днес се очаква от пощите да дадат брифинг.