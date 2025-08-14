БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Преди еврото - служителите на "Български пощи" започват обучение

Обмяната за суми над 1000 лв. ще става с предварителна заявка

Български пощи започват обучение на служителите си преди страната да приеме еврото.

Пощите ще извършват обмяната на левове в евро в 2230 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове.

Обмяната за суми над 1000 лв. ще става с предварителна заявка, а в малко над 954 станции ще се приемат заявки за обмен до 10 000 лв.

Ще бъде осигурена охрана. Служителите ще разполагат и с банкнотоброячни машини за улеснение на работата им.

По-късно днес се очаква от пощите да дадат брифинг.

