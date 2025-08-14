БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Д-р Гергана Николова: Продължава практиката на самолечение и прием на антибиотици

Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Появяват се и първите случаи на респираторни вируси с болки в гърлото, кашлица и бронхити, обясни общопрактикуващият лекар

пациенти малки населени места остават без преглед заради лекари отпуск
Ситуацията пред кабинетите на личните лекари е спокойно, но има случаи на пациенти със сезонни вируси. Това каза в „Денят започва“ общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

Започват и първите случаи на вируси с респираторни заболявания – с болки в гърлото, кашлица, бронхити.

„В кабинетите ни винаги има пациенти, но не е така както в есенно зимния сезон“, коментира семейният лекар.

По думите ѝ вече се появяват и първите случаи на респираторни вируси – с болки в гърлото, кашлица и бронхити.

Д-р Николова изрази тревога от масовото самолечение и това, че продължават пациенти прибързано да посягат към антибиотиците.

„За съжаление превалират пациентите, които неглижират заболяването или по-скоро са склонни да се самолекуват. Самолечението не го препоръчваме по какъвто и да е повод, също така огромното желание да се лекуват с антибиотик, независимо, че заболяването е вирусно и не се поддава с антибиотика, който те решават да вземат, защото имат температура. Нас това като лекари силно ни безпокои. Това не се лекува и се създава антибиотична резистентност“, обясни общопрактикуващият лекар.

Тя даде пример и с неправилния прием на предписана терапия:

„Когато изпишем антибиотична терапия – например за седем дни – често пациентът пие само четири, докато се почувства добре. След това спира, а останалите таблетки си пази. При следващо заболяване започва сам да се лекува с тях“, посочи д-р Николова.

По думите на лекаря, към момента няма регистрирани случаи на грип, което е нормално за сезона.

„Ковид ще съществува още години. Това заболяване няма да изчезне напълно. Да, ще има и пациенти с положителни проби, но към момента протичането е леко и без усложнения“, уточни тя.

Лекарят припомни, че от 1 септември влиза в сила електронното здравно досие за децата. По думите й това е огромно облекчение:

„Това е едно огромно изпитание на силата, волята и нервите – и на родители, и на лекари, и на дечица, от огромното струпване пред кабинетите, които трябва да минат за изключително кратък период от време, за да вземат личните здравно-профилактични карти“, посочи тя.

