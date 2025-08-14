БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
1
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
11:08, 14.08.2025
Чете се за: 01:17 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спортни емисии
Спортни предавания
Спорт
Спортни новини 14.08.2025 г., 09:10 ч.
от
БНТ
A+
A-
09:10, 14.08.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
08:35, 14.08.2025
Д-р Гергана Николова: Продължава практиката на самолечение и прием...
08:16, 14.08.2025
Проливни дъждове и ураганен вятър със скорост от 191 км/ч...
08:05, 14.08.2025
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
07:40, 14.08.2025
"Печка сама не се пали" - умишлен ли е пожарът в Тутракан?
07:11, 14.08.2025
Протести и сблъсъци в Сърбия
07:06, 14.08.2025
"Не на войната": Антивоенен протест на летището в Тел Авив
06:53, 14.08.2025
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
2
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
3
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
4
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
5
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
6
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
Реклама
Най-четени
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Реклама
Още от: Други спортове
Спортни новини 14.08.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 13.08.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 13.08.2025
Спортни новини 13.08.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 13.08.2025
Спортни новини 13.08.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 13.08.2025
Спортни новини 12.08.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 12.08.2025
Спортни новини 12.08.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 12.08.2025
Реклама
Водещи новини
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
12:40, 14.08.2025
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
12:35, 14.08.2025
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
11:03, 14.08.2025
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен?
12:07, 14.08.2025
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
10:20, 14.08.2025
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
08:58, 14.08.2025 (обновена)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен
12:19, 14.08.2025
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Гърция в плен на унищожителни горски пожари (СНИМКИ)
10:37, 14.08.2025
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ