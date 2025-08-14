Локализиран е големият горски пожар край Кърджали, който застраши три села. Изгорели са около 500 декара смесена гора и ниска растителност.

Все още има активни огнища и там гасенето продължава и в момента. Правят се и просеки с верижни машини, за да се ограничи периметърът на огъня, съобщи областният управител Никола Чанев. Очаква се до края на деня пожарът да бъде изцяло овладян.

Като рисков период се посочват часовете около обяд, когато според прогнозите в района се очаква силен вятър.

Вече няма пряка опасност за жителите на близките села Дъждовница, Ридово и Снежинките. Кметът на Дъждовница Гюлхаят Керим уточни, че хората са останали по домовете си, въпреки вчерашната препоръка на пожарникарите да ги напуснат.