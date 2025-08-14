БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали

Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Все още има активни огнища, но няма опасност за населението

Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали, който застраши три села. Изгорели са около 500 декара смесена гора и ниска растителност.

Все още има активни огнища и там гасенето продължава и в момента. Правят се и просеки с верижни машини, за да се ограничи периметърът на огъня, съобщи областният управител Никола Чанев. Очаква се до края на деня пожарът да бъде изцяло овладян.

Като рисков период се посочват часовете около обяд, когато според прогнозите в района се очаква силен вятър.

Вече няма пряка опасност за жителите на близките села Дъждовница, Ридово и Снежинките. Кметът на Дъждовница Гюлхаят Керим уточни, че хората са останали по домовете си, въпреки вчерашната препоръка на пожарникарите да ги напуснат.

#пожари #Кърджали

