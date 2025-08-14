БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 01:50 мин.
"Български пощи" отговарят за обмяната на левове в евро там, където няма банкови клонове

След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Български пощи отговарят за обмяната на левове в евро там, където няма банкови клонове. Както знаете, обмяната там ще е безплатна първите шест месеца догодина, а след това ще има такса. Освен че служителите на 2230 офиса на пощите ще бъдат обучени да разпознават фалшиви евро, но и левове, са поръчани броячни машини, водят се разговори с МВР за осигуряване на охрана. Уверение получихме и че има видеонаблюдение в клоновете, както и че ще бъде гарантирана сигурността на парите

Обученията ще са по график и ще са до края на годината.
Обмяна в "Български пощи":

• До 1000 лв. – на момента;
• Над 1000 лв. – със заявка, 3–5 работни дни;
• До 10 000 лв. - със заявки в 954 станции

Станимир Белинов – зам. директор: "Да запознаем нашите служители с различни видове номинали, емисии, важен е моментът да предотвратим опити за измами, акцентират върху фалшиви банкноти. По отношение на сигурността тече процес по ъпдейт и ъпгрейт на системите. Комуникация с МВР във възловите точки, където има нужда от полицейски служители, докато тече обмяната".

Костадин Христов,Център за развитие и квалификация: "Подробно обърнахме внимание при различните видове фалшификации, обмяната на фалшиви левове ще се засили в края на годината, за да могат всички измамници да се отърват от това, което са произвели през годините".

#обмяна на валута #България в еврозоната #„Български пощи”

