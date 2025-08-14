Радослав Златков: По предложение на Величков още няколко футболисти са извадени от групата на първия отбор

Изпълнителният директор на ЦСКА - Радослав Златков, направи ретроспекция на последната година, откакто пристина в "червения" клуб.

Голямата новина е свързана с Бойко Величков, който още с идването си е изключил трима чужденци от групата на ЦСКА. Златков разкри, че Пауло Нога е напуснал ЦСКА по собствено желание и не е взел неустойка за раздялата си с клуба.

"Пауло Нога подаде оставка, реши да си тръгне, за да свали напрежението, което се стовари върху "А" отбора. Той свърши много работа, създаде един framework, една рамка, която може се ползва от Бойко Величков. Пауло си тръгна достойно, една стотинка не е взел за раздялата с клуба", каза Радослав Златков на пресконференцията при представянето на новия спортен директор Бойко Величков.

"Нека да поставим фактите. Присъединих се към клуба на 21-ви септември 2024 г. Това беше момент към който трансферният прозорец беше затворил и играчите бяха привлечени. Имаме тръгнал си треньор - Стипич, на когото трябва да преговоря условията. Имаме и нов треньор - Томаш. Какви са фактите? В клуба се случват уникални неща - стадион, академия, финансова стабилност, трансформация на Панчарево и цифрова трансформация, която тепърва ще се види. Всичко това остава в сянката на резултатите на първия отбор. Има отзад много други дейности, които сега не се забелязват на толкова", обясни Златков.

Той направи анализ и на трансферите в клуба през последната година.

"Трансферно лято 24/25. Напуснали са 10 състезатели - Матай, Махмутович, Кох. Тогава са се присъединили 11 играчи. Зимата 24/25 - привлечени 3, напуснали 6. Всички знаете историята на Коялипу. Представя се много добре, но нямаше шансове за преговори заради откупната клауза. Мечтата му е да се върне в елита на Франция. Християн прави трансфер в Нидерландия, а другите си тръгват с определени договорки за клуба, но не положителни за него. Трансферно лято 25/26 - привлечени са пет, очаквайте в близките дни и седмици новини за още. Ние имаме в същото време трима, които са си тръгнали, защото нямаме договорка с тях. Във футболния мениджмънт има основни правила - А и В. Преговори със състезатели, на които им изтичат договорите - започват 18 месеца по-рано, за да може за 6 месеца да се водят преговори, а ако не се стигне до споразумение - да се направи трансфер", заяви изпълнителният директор на ЦСКА.

"Когато обаче се пропусне срокът - в последните 6 месеца шансът играчът да стане свободен агент е огромен. Единственият ни лост да задържим даден играч е финансовият, но това може да стане много неизгодно за клуба. Ние гоним и баланс в плащанията. В такива случаи изгодата на футболиста е да стане свободен агент", добави по темата Златков.