БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Радослав Златков: По предложение на Величков още няколко футболисти са извадени от групата на първия отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Запази

Пауло Нога е напуснал ЦСКА по собствено желание и не е взел неустойка за раздялата си с клуба. 

радослав златков предложение величков няколко футболисти извадени групата първия отбор
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Изпълнителният директор на ЦСКА - Радослав Златков, направи ретроспекция на последната година, откакто пристина в "червения" клуб.

Голямата новина е свързана с Бойко Величков, който още с идването си е изключил трима чужденци от групата на ЦСКА. Златков разкри, че Пауло Нога е напуснал ЦСКА по собствено желание и не е взел неустойка за раздялата си с клуба.

"Пауло Нога подаде оставка, реши да си тръгне, за да свали напрежението, което се стовари върху "А" отбора. Той свърши много работа, създаде един framework, една рамка, която може се ползва от Бойко Величков. Пауло си тръгна достойно, една стотинка не е взел за раздялата с клуба", каза Радослав Златков на пресконференцията при представянето на новия спортен директор Бойко Величков.

"Нека да поставим фактите. Присъединих се към клуба на 21-ви септември 2024 г. Това беше момент към който трансферният прозорец беше затворил и играчите бяха привлечени. Имаме тръгнал си треньор - Стипич, на когото трябва да преговоря условията. Имаме и нов треньор - Томаш. Какви са фактите? В клуба се случват уникални неща - стадион, академия, финансова стабилност, трансформация на Панчарево и цифрова трансформация, която тепърва ще се види. Всичко това остава в сянката на резултатите на първия отбор. Има отзад много други дейности, които сега не се забелязват на толкова", обясни Златков.

Той направи анализ и на трансферите в клуба през последната година.

"Трансферно лято 24/25. Напуснали са 10 състезатели - Матай, Махмутович, Кох. Тогава са се присъединили 11 играчи. Зимата 24/25 - привлечени 3, напуснали 6. Всички знаете историята на Коялипу. Представя се много добре, но нямаше шансове за преговори заради откупната клауза. Мечтата му е да се върне в елита на Франция. Християн прави трансфер в Нидерландия, а другите си тръгват с определени договорки за клуба, но не положителни за него. Трансферно лято 25/26 - привлечени са пет, очаквайте в близките дни и седмици новини за още. Ние имаме в същото време трима, които са си тръгнали, защото нямаме договорка с тях. Във футболния мениджмънт има основни правила - А и В. Преговори със състезатели, на които им изтичат договорите - започват 18 месеца по-рано, за да може за 6 месеца да се водят преговори, а ако не се стигне до споразумение - да се направи трансфер", заяви изпълнителният директор на ЦСКА.

"Когато обаче се пропусне срокът - в последните 6 месеца шансът играчът да стане свободен агент е огромен. Единственият ни лост да задържим даден играч е финансовият, но това може да стане много неизгодно за клуба. Ние гоним и баланс в плащанията. В такива случаи изгодата на футболиста е да стане свободен агент", добави по темата Златков.

"По отношение на останалите, има новина по предложение на Величков. Има още няколко футболисти, които са извадени от групата на първия отбор. Това са Пинто, Исека и Локило. Бютучи е изваден по предложение на старши треньора. Така от 11 трансфера миналото лято - ние имаме три състезатели и половина - Ето'о, Тасев, Илия и половин Делова. Той също има откупна клауза. Ние не искаме да го продаваме, но когато получим откупна оферта - решението е в ръцете на Делова", каза още Радослав Златков.

Свързани статии:

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков: Време е за дела от всички, които обичат ЦСКА
Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков: Време е за дела от всички, които обичат ЦСКА
Чете се за: 01:10 мин.
#Бойко Величков #Радослав Златков #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
2
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
3
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
4
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
5
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото
6
Пътят към еврозоната: Все повече хора одобряват приемането на еврото

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
6
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...

Още от: Футбол

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков: Време е за дела от всички, които обичат ЦСКА
Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков: Време е за дела от всички, които обичат ЦСКА
Веласкес определи групата за двубоя със Сабах Веласкес определи групата за двубоя със Сабах
Чете се за: 01:02 мин.
Челси с трогателен жест за семейството на Диого Жота и Андре Силва Челси с трогателен жест за семейството на Диого Жота и Андре Силва
Чете се за: 00:50 мин.
Томас Мюлер бе посрещнат подобаващо при пристигането си в Канада Томас Мюлер бе посрещнат подобаващо при пристигането си в Канада
Чете се за: 02:02 мин.
Ливърпул договори италиански тийнейджър Ливърпул договори италиански тийнейджър
Чете се за: 00:37 мин.
УЕФА показа банер в знак на съпричастност към децата във военните зони преди мача за Суперкупата УЕФА показа банер в знак на съпричастност към децата във военните зони преди мача за Суперкупата
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите Шест държави от ЕС помагат на България в гасенето на пожарите
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин Лъч надежда: Локализиран е пожарът в Национален парк Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
След влизането в еврозоната: Взимаме до 1000 лева на момента, а над...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен?
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Гърция в плен на унищожителни горски пожари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ