До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки

Нова хеликоптерна площадка за спешна медицинска помощ откри в Кърджали министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Площадката е край многопрофилната болница "Д-р Атанас Дафовски" и е седмата по ред в страната. Необходимостта и е не само заради здравето на хората от област Кърджали, на и заради катастрофите, които се случват в ускорения трафик за Гърция през прохода Маказа. В страната ще бъдат изградени общо 17 хеликоптерни площадки, но очакванията са броят им да се увеличи, каза Силви Кирилов.

До края на годината България ще разполага с пет хеликоптера за спешна медицинска помощ, увери министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Три от машините вече са в страната ни, два хеликоптера ще пристигнат до края на годината, а през следващата 2026 г. броят на хеликоптерите – линейки ще стане общо осем.