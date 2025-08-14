БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

До края на годината България ще разполага с пет въздушни линейки

от БНТ , Репортер: Красимир Ангелов
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Нова хеликоптерна площадка за спешна медицинска помощ откриха в Кърджали

Снимка: БТА
Нова хеликоптерна площадка за спешна медицинска помощ откри в Кърджали министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Площадката е край многопрофилната болница "Д-р Атанас Дафовски" и е седмата по ред в страната. Необходимостта и е не само заради здравето на хората от област Кърджали, на и заради катастрофите, които се случват в ускорения трафик за Гърция през прохода Маказа. В страната ще бъдат изградени общо 17 хеликоптерни площадки, но очакванията са броят им да се увеличи, каза Силви Кирилов.

До края на годината България ще разполага с пет хеликоптера за спешна медицинска помощ, увери министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Три от машините вече са в страната ни, два хеликоптера ще пристигнат до края на годината, а през следващата 2026 г. броят на хеликоптерите – линейки ще стане общо осем.

Силви Кирилов, министър на здравеопазването: "Кога ще пристигнат всички хеликоптери?

Официално тези, които са по ПВУ – това е юни месец 2026 г. Но ние сме поръчали още,които нашата държава с нашия ресурс ги е заплатила – те са за след това."

#доц. Силви Кирилов #въздушни линейки #Кърджали

