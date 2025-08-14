Преди срещата Тръмп-Путин: Подробности за разговорите и финални приготовления

Известен е часът на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска. Тя ще започне утре в 11.30 местно време - 22.30 наше.

След разговорите президентите на Съединените щати и Русия ще дадат съвместна пресконференция, потвърди съветникът на Путин Юрий Ушаков. След изненадващото си посещение вчера в Берлин, днес украинският президент Володимир Зеленски беше приет от британския премиер Киър Стармър в Лондон.

Финален етап от подготовката на срещата между президентите на Съединените щати и Русия. Владимир Путин свика съвещание с високопоставени руски ръководители, на което похвали Вашингтон.

"Настоящата американска администрация, по мое мнение, полага достатъчно енергични и искрени усилия за прекратяване на бойните действия, за край на кризата и постигане на споразумения, които са в интерес на всички страни, замесени в конфликта, с цел създаването на дългосрочни условия за мир, както между нашите страни, така и в Европа и света", каза Владимир Путин.

Путин не изключи бъдещи договорености между Вашингтон и Москва в областта на контрола над въоръжаването. Съветникът му Юри Ушаков уточни, че огромният потенциал в двустранните икономически отношения и вариантите за спиране на войната в Украйна ще бъдат в центъра на разговорите в Анкъридж.

"Срещата ще е първо между двамата лидери на четири очи, само с преводачи. След това ще се включат и делегациите на двете страни. Преговорите ще продължат на работна закуска. След разговорите Владимир Путин и Доналд Тръмп ще обобщят резултатите на съвместна пресконференция. Вероятно за всички е очевидно, че централна тема ще бъде разрешаването на украинската криза, като се има предвид дискусията, която се проведе в Кремъл на 6-ти август с участието на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф", коментира Юри Ушаков, помощник на руския президент Владимир Путин.

Съветникът на руския президент Юри Ушаков обяви състава на руската делегация. Освен него, тя включва още външния министър Сергей Лавров, на отбраната - Андрей Белоусов, на финансите - Антон Силуанов и специалния пратеник на Путин - Кирил Дмитриев. По думите на Ушаков, съставът на американската делегация също е определен, но е коректно той да бъде обявен от американските партньори.

След изненадващото си посещение в Берлин вчера, днес украинският президент Володимир Зеленски беше посрещнат от британския премиер Киър Стармър на Даунинг стрийт 10. След разговора си двамата запазиха мълчание, определено от анализатори като тактическо.

Срещата им обаче беше натоварена с много символизъм. Стармър многократно наруши протока с топлата прегръдка в началото, слънчогледите на масата по време на разговора и изпращането до колата. Срещата сложи точка на интензивни дипломатически усилия тази седмица на европейските партньори на Украйна. Разговорите в Аляска представляват реална възможност за напредък към прекратяване на войната в Украйна, съобщиха от кабинета на Стармър. В "Екс" Зеленски написа, че са били обсъдени очакванията и перспективите за преговорите в Аляска.

"Обсъдихме в значителни детайли гаранциите за сигурност, които могат да направят мира наистина траен, ако САЩ успеят да притиснат Русия да спре убийствата и да се ангажира с истинска, съществена дипломация", заяви Володимир Зеленски, президент на Украйна.

След вчерашните разговори с лидери от ЕС и НАТО Доналд Тръмп не изключи варианта да не се стигне до пробив в Аляска.

"Да, ще има много сериозни последствия", каза Доналд Тръмп.

Европейската комисия приветства обещанието на САЩ да участват в гаранциите за сигурността на Украйна.

"Припомням позицията на ЕС, че отхвърляме всяка териториална промяна, която не е част от политическо споразумение между заинтересованите страни. Анексирането на територия е незаконно съгласно международното право", коментира Анита Хипер, говорител на ЕК.

Русия и Украйна междувременно си размениха днес по 84 военнопленници с посредничеството на Обединените арабски емирства. Русия започна светкавична офанзива в района на Покровск. Ход, за който се предполага, че цели Путин да седне на масата за преговорите с по-силни позиции.