Жечо Станков: Хората могат да останат без парно заради дълговете към "Боташ"

Енергийният министър Жечо Станков заяви, че договорът с турската компания "Боташ" декапитализира държавния обществен доставчик "Булгаргаз" и поставя българската енергетика под риск. Той коментира темата след днешното правителствено заседание и подчерта, че това представлява и риск за снабдяването с газ на топлофикационните дружества в България.

Министър Станков припомни, че общата сума по договора, който е за 13 години и е подписан без клауза за прекратяване, надхвърля 6 милиарда лева. Тя по думите му е еквивалентна на 12 магистрали "Черно море", три магистрали "Хемус", или на цялата средна годишна пенсия на над 600 хиляди пенсионери.

"Или пък завъртяно през призмата на отбраната - цялата необходима сума за пълното превъоръжаване на българската армия", каза Жечо Станков.

Пазарният дял на "Булгаргаз" в страната е паднал почти наполовина през последните 4 години и вече е около 50%. Със загубата на пазарен дял настъпват и промени при клиентите на газовото дружество, някои от които не са сред най-платежоспособните, посочи министърът, като визира "Топлофикация София".

"Преговорите, които водим по изменение на този договор, са изключително тежки, като турската страна винаги стартират разговорите с това, че настояват да получат цялата сума по договора", заяви Жечо Станков.

Разсрочването на сумата в годините означава допълнителна финансова тежест, защото договорът няма клауза за прекратяване и сумата се индексира ежегодно на базата на американския инфлационен индекс.

"Завещавайки през 2021 г. едно изключително силно финансово дружество – с печалби между 20 и 60 милиона лева годишно, компанията е поставено буквално с този договор на колене.", обясни министърът.

Със задължение от над 1,8 милиарда лева към миналата година "Булгаргаз" е изпаднал в несъстоятелност според международните финансови стандарти, коментира още Станков.

Това поставя под риск изпълнението на функцията на "Булгаргаз" като обществен доставчик и възможността да доставя газ на "Топлофикация София". Последствията за над 400 000 български абонати ще бъдат сериозни и те няма да могат да получат топлинна енергия през зимните месеци.

"Аз като министър на енергетиката ще продължа да правя всичко необходимо за предоговарянето на този договор, но тук със сигурност президентската институция, която стартира разговорите и довърши преговорите за подписването на това споразумение, трябва да бъде също активна страна за намиране на начин за неговото предоговаряне, прекратяване или както бихте го нарекли вие. В противен случай тази заложена бомба в зимата на 2022 г. ще гръмне с неочаквано голяма сила, която ще повлече със себе си не само газовия сектор, а цялата българска енергетика", каза Станков.

Енергийният министър предостави и актуална информация за степента на използване на договора с "Боташ", като от януари насам на терминалите в Турция са дошли 4 карго доставки от предвидени по споразумение 14 за година. В предходните години на управление на служебни кабинети доставките са били до две.