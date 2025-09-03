БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След почивката - на работа: Първи ден в Народното събрание (ОБЗОР)

Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Запази

Без изненади започна новият политически сезон

Снимка: БТА

Без изненади започна новият политически сезон. По традиция пленарният ден стартира с химните на България и на ЕС. И пак по традиция ПГ на "Възраждане" демонстративно седна още при първите ноти от "Одата на радостта".

Наталия Киселова се обърна с призив към народните представители да бъдат на висотата на своето положение и да откликнат на очакванията на хората.

А иначе партиите, подкрепящи правителството, препотвърдиха своята позиция. Опозицията пък има своя дневен ред, който преминава през поредни вотове на недоверие.

Председателят на парламента призова партиите първо да мислят за хората, а след това за рейтинги.

Наталия Киселова - председател на НС: При отковаване на есенната сесия на НС моят призив към всеки един от вас представителите на народа в пленарната зала, е да осъзнае отговорността, която всички имаме към българските граждани. Апатията на гражданите към случващото се в тази зала и въобще към политическия процес изискват осъзнаване, че не бива да се злоупторебява с правото на протест, за да се търсят политически дивиденти.

Евроатлантическа интеграция, еврозона, фискална, икономическа и социална стабилност, работещи институции са сред основните приоритети на ГЕРБ-СДС.

Тома Биков - ГЕРБ-СДС: Препотвърждаваме стратегическата си позиция, че проевропейският курс на България няма алтернатива. Подчертаваме тази наша позиция, защото тя стои в основата на мотивацията ни да участваме в настоящото управление. Ние ще продължим да носим отговорността за управлението на страната не, защото считаме властта за привилегия, а защото сме наясно с трудностите, усилията и задълженията, която тя изисква.

ПП-ДБ не спести критики към управляващите и даде заявка да бъде водеща опозиционна сила през новия политически сезон.

Надежда Йорданова - ПП-ДБ: Мнозинството не решава проблеми и не прави реформи, то скоростно назначава лоялисти. Това е единствената правителствена управленска програма, която се изпълнява в 51 НС. Дългата власт се бетонира чрез ударни избори в регулаторите с кадри, с чиято независимост и компетентност са публично оспорвани.

А от "Възраждане" заявиха, че отиват при хората, за да чуят техните проблеми.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": Защото е крайно време парламентът да отиде при народа. Трябва да върнем вярата на българския народ в него самия. Да го накараме да повярва в бъдещето си и с гласа си да изхвърли на бунището на историята антинационалния престъпен елит.

"ДПС-Ново начало" предупреди опозицията, че няма да допусне дестабилизация на държавата чрез протести и предсрочен вот.

Йордан Цонев - "ДПС-Ново начало": Ние подкрепяме това правителство. Участваме с подкрепа в мнозинството, което е излъчило и поддържа и ще продължим да го правим дотогава, докогато то изпълнява тези политически цели, които сме си поставили, а именно - да решава проблемите на хората.

Левицата традиционно заложи на социалните приоритети.

Драгомир Стойнев - "БСП-Обединена левица": Да гарантираме защита на потребителите от спекулативни цени и монополни практики. Да подкрепим българската икономика, производството и работещите хора чрез политики за растеж и инвестиции. Да укрепим социалната държава с достойни доходи, достъпно здравеопазване и образование, сигурност за възрастните хора.

ИТН ще работят за ремонт на изборното законодателство и още...

Станислав Балабанов - ИТН: От днес в 51 НС нашите приоритети в законодателната дейност ще са свързани с премахването на мъртвите души от изборния кодекс и въвеждането на 100 процентово машинно гласуване с помощта на сканиращи устройства. Ще настоявам за окончателното приемане на новите промени в закона за референдумите.

Според АПС страната ни е изправена пред екзистенциален кръстопът.

Хайри Садъков - АПС: Изборът пред всички нас е съдбовен. Или да затъваме в корупция, хаос и зависимости, или да изградим нов модел на управление, основан на почтеност, върховенство на закона и социална справедливост.

МЕЧ се обяви за единствена алтернатива на настоящото управление.

Радостин Василев - председател на "Меч": Ние сме в безпрецедентна политическа криза и безпътица. Мнозинството в парламента се сгъсти, а правителството бе създадено, след поредното предателство на вашите очаквания. Решенията в тази зала не са вашите решения. За пореден път сме предадени от политическите брокери и мръсници.

А от "Величие" поискаха незабавно разпускане на парламента.

снимки: БТА

Ивелин Михайлов - председател на "Величие": Тук са се събрали хора, които нямат качества на актьори от "Дързост и красота", но последните 15-16 г. правят едно много скъпо платено шоу без да имат такава добра актьорска игра. Тотално сме за разпадане на това нелегитимно народно събрание.

Утре работата на парламента продължава с изслушване на премиера Росен Желязков.

#НС

Последвайте ни

