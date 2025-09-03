Илияна Йотова настоя да се проведе разследване на инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

Вицепрезидентът Илияна Йотова остро разкритикува управляващото мнозинство. Според нея не може приемането на еврото да бъде основен приоритет за началото на новия политическия сезон на фона на сериозните проблеми с водната криза, справянето с щетите от горските пожари и повишаването на цените.

Илияна Йотова коментира от Велико Търново и посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Вицепрезидентът призова да бъде направено разследване и виновните да бъдат наказани, защото в противен случай се говори за пробив в националната сигурност на страна член на Европейския съюз.

Според Илияна Йотова правителството не прави достатъчно, за да бъде изчистен образът на страната ни след инцидента с GPS-системата на председателя на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен.

"Ако се позовем на вчерашното изказване на министър-председателя, това означава, че той трябва да направи всичко възможно да убеди своите европейски партньори, нашите европейски партньори, и в Европа генералния секретар на НАТО, господин Рюте, че става дума не за инцидент, не за конкретна агресия срещу председателя на Европейската комисия, а за нещо, както той каза, което се случва едва ли не всеки ден. Така че има много какво да се свърши в това отношение, защото в противен случай съмненията към нашата страна се засилват. И ще бъдат прави тези коментари, включително една за сутрин, в една от националните медии, в която позицията на министър-председателя беше обявена като безгрижност", каза Йотова.

Вицепрезидентът отправи остри критики за приоритетите, които управляващите поставят в началото на новия политически сезон и заяви, че те се различават коренно от тези на президентската институция.

"За мен приоритет плавното преминаване към еврото не може да бъде никакъв приоритет, защото еврото е парична единица. Той е инструмент за постигане на определени цели с определени политики. За тези цели, за тези политики днес не чухме нито едно обещание и нито една прогноза, и нито една визия как да се случи. На второ място, струва ми се, че когато има толкова остри проблеми пред хората - 300 хиляди човека в България са без вода. За разлика от правителството и от мнозинството, аз считам, че това е кризисна ситуация, макар че се опитаха да ни убедят в обратното. Когато видяхме колко много проблеми има за справяне с горските пожари и не можем да ги овладяваме бързо и изгоряха хиляди декари гора, която българи са залесили, когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове, не може това да бъде приоритет на мнозинството", коментира Илияна Йотова.

Илияна Йотова заяви, че подкрепя позицията на президента Румен Радев по повод отказа му да издаде указ за назначение на Деньо Денев за шеф на ДАНС. А във връзка с европейския инструмент SAFE вицепрезидентът посочи, че България е подала искане за 2-3 милиарда евро и през октомври правителството трябва да представи национална програма за какво ще бъдат похарчени тези средства