Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание...
Чете се за: 04:57 мин.
"Той гледа на изток": "Да, България"...
Чете се за: 02:15 мин.
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

Договорът с турската компания "Боташ" декапитализира "Булгаргаз", заяви енергийният министър Жечо Станков

Чете се за: 02:15 мин.
У нас
За последните седем месеца и половина, в качеството си на министър на енергетиката, ми се налага по-често да изпълнявам функцията на сапьор, отколкото конкретни дейности като министър. Това каза енергийният министър Жечо Станков след заседанието на Министерския съвет.

"През последните дни се говори усилено за "подаръци", предоставени от президентската институция към правителството и българския народ. Един такъв подарък, пропагандиран в края на 2022 г., е договорът между "Булгаргаз" и "Боташ".

Този договор поставя българската енергетика и българската държавна компания, 100% собственост на държавата "Булгаргаз", в ситуация, в която тя става най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на турската държава. Стотици милиони вече са платени, част от тях все още висят като фактури, защото дружеството няма достатъчно средства по сметката си", заяви енергийният министър.

Общата сума по договора, който е за 13 години, надхвърля 6 милиарда лева, уточни Станков. И поясни, че това е еквивалентно на 12 магистрали "Черно море" между Бургас и Варна, три магистрали "Хемус", или на цялата средна годишна пенсия на над 600 000 български пенсионери. От гледна точка на отбраната, сумата е достатъчна за пълното оборудване на българската армия.

"Скандалното е, че част от тези средства, по тяхно споразумение, ще бъдат използвани за плащания към руската държава за изграждане и довършване на ядрени централи на турска територия. Българска компания, изключително финансова стабилна, със средна печалба между 20 и 60 милиона лева годишно, е поставена буквално "на колене".

Министърът обяви, че от "Булгаргаз" водят разговори със съседните страни за доставки на газ през турската газопреносна мрежа, но никой не проявява такъв.

#договора с "Боташ" #енергиен министър #Жечо Станков #новини в Метрото

Лятото на 2025 е едно от най-сухите лета
Лятото на 2025 е едно от най-сухите лета
Рекордна цена на златото Рекордна цена на златото
Чете се за: 01:10 мин.
Управителят на БНБ за процеса по въвеждането на еврото Управителят на БНБ за процеса по въвеждането на еврото
Чете се за: 06:05 мин.
Златото поскъпна до нов исторически връх Златото поскъпна до нов исторически връх
Чете се за: 01:52 мин.
Защо фалшивото сирене става все по-предпочитано на пазара? Защо фалшивото сирене става все по-предпочитано на пазара?
Чете се за: 01:35 мин.
Ангел Найденов: Инструментът SAFE е добра възможност, България обаче трябва да се възползва Ангел Найденов: Инструментът SAFE е добра възможност, България обаче трябва да се възползва
Чете се за: 01:50 мин.

"Той гледа на изток": "Да, България" искат оставката на Атанас Зафиров
"Той гледа на изток": "Да, България" искат...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта На жълтите павета: Печено агнешко и викове "Оставка" в Триъгълника на властта
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Политическите заявки през новия парламентарен сезон
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Лазерни оръжия, балистични ракети и още оръжия демонстрира Китай на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание в ефира на...
Чете се за: 04:57 мин.
Общество
