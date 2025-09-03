Договорът с турската компания "Боташ" декапитализира "Булгаргаз", заяви енергийният министър Жечо Станков

За последните седем месеца и половина, в качеството си на министър на енергетиката, ми се налага по-често да изпълнявам функцията на сапьор, отколкото конкретни дейности като министър. Това каза енергийният министър Жечо Станков след заседанието на Министерския съвет.

"През последните дни се говори усилено за "подаръци", предоставени от президентската институция към правителството и българския народ. Един такъв подарък, пропагандиран в края на 2022 г., е договорът между "Булгаргаз" и "Боташ". Този договор поставя българската енергетика и българската държавна компания, 100% собственост на държавата "Булгаргаз", в ситуация, в която тя става най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на турската държава. Стотици милиони вече са платени, част от тях все още висят като фактури, защото дружеството няма достатъчно средства по сметката си", заяви енергийният министър.

Общата сума по договора, който е за 13 години, надхвърля 6 милиарда лева, уточни Станков. И поясни, че това е еквивалентно на 12 магистрали "Черно море" между Бургас и Варна, три магистрали "Хемус", или на цялата средна годишна пенсия на над 600 000 български пенсионери. От гледна точка на отбраната, сумата е достатъчна за пълното оборудване на българската армия.

"Скандалното е, че част от тези средства, по тяхно споразумение, ще бъдат използвани за плащания към руската държава за изграждане и довършване на ядрени централи на турска територия. Българска компания, изключително финансова стабилна, със средна печалба между 20 и 60 милиона лева годишно, е поставена буквално "на колене".

Министърът обяви, че от "Булгаргаз" водят разговори със съседните страни за доставки на газ през турската газопреносна мрежа, но никой не проявява такъв.