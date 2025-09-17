16-годишният доброволец при пожарите в Сунгурларско

Една история за доброта, скромност, възпитание и дълг. Да си припомним за момчето с колелото, 16-годишния Даниел Гълъбов, който по време на пожарите в Сунгурларско носеше храна и вода за пожарникари и за бедстващи животни. Сега той разказва, че мечтае да стане военен.

Даниел е ученик в столичното 26. СУ „Йордан Йовков“. Прекарва лятото при баба си в Сунгурларе, но ваканцията му придобива неочакван обрат, когато се сблъсква лице в лице с огнената стихия, без страх и без да се замисля. Знае, че трябва да помогне.

Въоръжен с колело и ботушите на дядо си, всеки ден прави около 10 курса, за да пренася храна и вода. Споделя, че в такава опасна ситуация като пожарите е важна базовата подготовка.

Работата на терен среща Даниел и с военните, които са помагали в битката с огъня. Самият Даниел мечтае да бъде военен, затова е решил след като завърши училище да учи във Военния университет в Велико Търново.