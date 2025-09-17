Все по-малко деца у нас отпадат от училище, отчитат от МОН. Слабото познаване на българския език често води до натрупване на образователни дефицити, а резултатът е напускане на училище. Анализите на МОН показват, че ако дете от семейство, в което не се говори български, бъде обхванато по-рано в детска градина, има много по-голям шанс то да завърши училище. Най-често децата, които отпадат от системата са от малцинствените групи. Там обаче вече опитват да се справят с проблема.

Славчо Атанасов вече е петокласник в СУ „Симон Боливар“ в Пловдив и се вълнува от новата учебна година. За да разбира всичко, голяма помощ получил от учителите. Любимият предмет на Славчо е математиката. Ходи и на уроци по пиано, а мечтата му е като порасне да стане лекар.

Въпреки че на моменти му е било трудно, Славчо никога не се е отказвал от ученето, казва майка му. Семейството държи и двете им деца да бъдат образовани.

При последното преброяване в Пловдивска област са установени 230 деца, отпаднали от училище. За да се справят с проблема, в работата се включват експерти и медиатори. От една година в квартал Столипино в Пловдив работи образователен център. Той се посещава ежедневно от деца, които учат български език и изкуства.

Само трима от 100 родители на деца, които не ходят на училище, са били санкционирани от местните администрации. Това посочи образователният министър, който беше в Пловдив за среща с екипите от механизма за обхват в образователната система. Тази система ще обхваща и деца от първи клас, които не знаят български или се връщат от чужбина.