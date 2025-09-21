Юлияна Янева: Сребърният медал от Токио е най-голямото ми постижение в женската борба

Юлияна Янева определи сребърния си медал от световното първенство по борба в Токио като най-голямото си постижение в спорта.

В категория до 68 кг тя отстъпи на японката Ами Иши с 2:3.

"Този сребърен медал е най-голямото ми постижение в женската борба до момента. Дадох изключително много от себе си в тези пет срещи срещу тежки състезатели. Гледайки цялата картина съм изключително доволна от представянето ми", сподели тя в интервю за БНТ.

Българската националка стигна до отличието, след като се възстанови от тежка контузия.

"След Олимпийските игри в Париж претърпях операция на рамото. Последва възстановяване. Отново трябваше да си калявам търпението и да не спирам да вярвам в мечтите и възможностите си. Операцията на рамото беше шеста поредна за мен. Поредните осем месеца, през които трябваше да се възстановявам", допълни боркинята.

Нейният личен треньор Серафим Бързаков отличи усилената работа, която тя показва на всяка една тренировка.

"Юлияна преживя доста неща. За нас сребърният медал е огромно постижение, въпреки че търсим максимума. За секунда-две изпусна златния медал. Жребият не беше много благосклонен за нас. Според мен, тя можеше да стане първа. Всичко дава от себе си и го заслужава. Надявам се да реализира възможностите си за в бъдеще. Мисля, че тя е №1 за Европа в категорията си. С нея работим от доста време. Не сме имали проблеми и се разбираме. Най-важното е, че вървим в правилната посока", добави той.

Янева изрази надежда, че среброто може да бъде трамплин за златото на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Последните новини от турнира ще научите от пратеника на БНТ в Загреб Моника Симеонова.

Вижте цялото интервю във видеото.