БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юлияна Янева: Сребърният медал от Токио е най-голямото ми постижение в женската борба

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Българската националка говори за успехите си, контузиите и целите за Олимпийските игри в Лос Анджелис.

юлияна янева сребърният медал токио голямото постижение женската борба
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Юлияна Янева определи сребърния си медал от световното първенство по борба в Токио като най-голямото си постижение в спорта.

В категория до 68 кг тя отстъпи на японката Ами Иши с 2:3.

"Този сребърен медал е най-голямото ми постижение в женската борба до момента. Дадох изключително много от себе си в тези пет срещи срещу тежки състезатели. Гледайки цялата картина съм изключително доволна от представянето ми", сподели тя в интервю за БНТ.

Българската националка стигна до отличието, след като се възстанови от тежка контузия.

"След Олимпийските игри в Париж претърпях операция на рамото. Последва възстановяване. Отново трябваше да си калявам търпението и да не спирам да вярвам в мечтите и възможностите си. Операцията на рамото беше шеста поредна за мен. Поредните осем месеца, през които трябваше да се възстановявам", допълни боркинята.

Нейният личен треньор Серафим Бързаков отличи усилената работа, която тя показва на всяка една тренировка.

"Юлияна преживя доста неща. За нас сребърният медал е огромно постижение, въпреки че търсим максимума. За секунда-две изпусна златния медал. Жребият не беше много благосклонен за нас. Според мен, тя можеше да стане първа. Всичко дава от себе си и го заслужава. Надявам се да реализира възможностите си за в бъдеще. Мисля, че тя е №1 за Европа в категорията си. С нея работим от доста време. Не сме имали проблеми и се разбираме. Най-важното е, че вървим в правилната посока", добави той.

Янева изрази надежда, че среброто може да бъде трамплин за златото на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Последните новини от турнира ще научите от пратеника на БНТ в Загреб Моника Симеонова.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Юлияна Янева остана със сребърен медал от световното по борба в Загреб
Юлияна Янева остана със сребърен медал от световното по борба в Загреб
Българката отстъпи в големия финал в категория до 68 кг. на...
Чете се за: 00:55 мин.
#Юлияна Янева #Арена спорт

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
1
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Второ огнище пламна край село Горнослав
2
Второ огнище пламна край село Горнослав
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
4
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но подценяване не бива
5
Владимир Николов: България е по-силният отбор от Португалия, но...
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
6
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Видео

Андон Николов в предаването "Зала на славата"
Андон Николов в предаването "Зала на славата"
Божидар Сарабоюков: Готов съм за повече Божидар Сарабоюков: Готов съм за повече
Чете се за: 04:02 мин.
Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат
Чете се за: 04:12 мин.
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио
14634
Чете се за: 07:45 мин.
Никола Цолов: Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта Никола Цолов: Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта
Чете се за: 02:32 мин.
Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски летища Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски летища
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Цените на повечето храни, плодове и зеленчуци се повишават на...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
"Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ