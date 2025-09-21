Заради кибератаката: Продължават проблемите на няколко европейски летища

Продължават проблемите на лондонското летище Хийтроу и летищата в Берлин и Брюксел след вчерашната кибератака срещу доставчик на системи за чекиране на багажа и качване на борда.

От Хийтроу заявиха, че усилията за разрешаване на проблема продължават. По-голямата част от полетите продължават да се изпълняват, добавиха от там като призоваха пътниците да проверяват статуса на полетите си, преди да тръгнат към летището, и да пристигат навреме.

От летището в Брюксел съобщиха, че софтуерът продължава да не работи, което води до закъснения и отменени полети. При липса на яснота кога системата ще заработи отново, летищните власти вчера помолиха авиокомпаниите да отменят половината от излитащите си полети за днешния ден.

От летище Берлин - Бранденбург също заявиха, че проблемите продължават. Въведена е ръчна алтернатива и понастоящем няма големи закъснения или отменени полети, добавиха от летището. Компанията доставчик на услугите съобщи, че работи за разрешаване на проблема. Анализ на доставчика на авиационни данни Cirium сочи, че закъсненията в Хийтроу са "ниски", в Берлин са "умерени", а в Брюксел са "значителни", но намаляват.