БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
5777
Чете се за: 04:12 мин.
Национални отбори
Запази

България е фаворит срещу Португалия на осминафиналите на световното първенство, отсече бившият национал в студиото на „Арена спорт“ по БНТ.

Владо Николов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият национален състезател по волейбол – Владимир Николов, гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ. Той коментира представянето на националния отбор, който в понеделник ще играе на осминафинал на световно първенство срещу Португалия. Николов, баща на актуалните национали и водещи играчи в състава – Симеон и Александър, е оптимист за представянето на „лъвовете“.

„Късметът помага на подготвения. Ключовото е цялата подготовка, която са направили момчетата – с техните треньори, щаб и въобще цялата организация“, каза бившият национал.

Николов коментира и в кой мач е харесал най-много националния отбор.

„Най-много ми хареса, че играят стабилно. Играят модерен волейбол със сравнително малко грешки. Нямат големи амплитуди в играта си до момента. Третият гейм срещу Словения не беше най-добрият, но Словения са много силен отбор. Не е нужно да споменаваме, че последните 10 години са част от световния елит. Това леко колебание в играта беше в рамките на нормалното. Три мача играем стабилно, играем изчистено. За мен това е радостно.

Николов беше попитан и дали синовете му – Александър и Симеон, се оформят като лидери на отбора.

„По отношение на реализирани точки, начални удари, те са лидери в класациите. Волейболът е колективен спорт и колективната енергия е определяща за победите. Заслугата е на целия отбор и на целия щаб“, коментира Николов.

Бившият национал коментира и предстоящия сблъсък с Португалия на осминафиналите на планетарния шампионат.

„Не бих искал да определям кой е фаворит и кой не е, но, да – по-силният отбор сме ние. Не трябва да има никакво подценяване. В етап сме, в който всяка грешна стъпка може да е последна. Не вярвам да имаме проблеми, разликата в класите е чувствителна и е в наша полза. Но, все пак, както се казва на футболен език – започваме от 0:0. Работа на журналистите е да гледате напред в бъдещето и да фантазирате. Предстои най-важният мач в живота на тези момчета – мачът с Португалия“, анализира бившият диагонал.

Николов сподели мнението си и за Джанлоренцо Бленджини и неговата работа.

„Работата на треньора и CV-то на състезателя се определя от техните резултати. Бленджини е втори на Олимпиадата. Няма какво да добавя повече. Този човек е постигнал това, което много малко във волейбола са постигали. Не искам да говоря за успехите му на клубно ниво. Безспорен специалист. Основната заслуга за начина, по който играе отборът, е негова. Бленджини дава ясни и конкретни указания. Още по-важно е, че момчетата са способни да ги изпълнят“, коментира Владо Николов.

Той сподели и мнението си за развитието на волейбола от негово време и сега.

„Волейболът е толкова променен за последните 20 години. Спортът в момента е много по-физически, много по-бърз и техничен от това, което ние играехме. Волейболът се промени много. Имаме традиции в този спорт, волейболистите, които са играли преди нас, са били много силни за времето си“, каза Николов.

Той си пожела неговите синове да задминат постиженията му.

„Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат. Аз бих бил най-щастливия човек на земята, ако това се случи“, добави бившият национал.

Цялото интервю с Владимир Николов гледайте във видеото!

#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Владимир Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
2
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
3
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
5
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
6
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
4
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
6
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...

Още от: Специално за БНТ

Стоян Добрев: Отказът на борците на ЦСКА е бойкот и към държавата
Стоян Добрев: Отказът на борците на ЦСКА е бойкот и към държавата
Божидар Сарабоюков: Готов съм за повече Божидар Сарабоюков: Готов съм за повече
Чете се за: 04:02 мин.
Юлияна Янева: Сребърният медал от Токио е най-голямото ми постижение в женската борба Юлияна Янева: Сребърният медал от Токио е най-голямото ми постижение в женската борба
Чете се за: 02:15 мин.
Никола Цолов: Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта Никола Цолов: Формула 2 е предпоследната стъпка от постигането на най-голямата ми мечта
Чете се за: 02:32 мин.
Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина
Чете се за: 02:57 мин.
46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са със спрени права от БФС заради нелегални залози 46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са със спрени права от БФС заради нелегални залози
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата" Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Ден без автомобили затваря центъра на София
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ