За реформа в пенсионната ни система призоваха от Международния валутен фонд

България трябва да затегне колана в следващия бюджет и да спре увеличението на заплатите в публичния сектор. Това препоръчаха от МВФ, които в момента са на мисия в страната до 23 септември.

Днес представители на институцията се срещнаха с депутати от бюджетната комисия към парламента.

Фондът насърчава правителството и Народното събрание да не се отказват от пенсионна реформа и съответно да увеличат осигурителните вноски.

Разходите в следващия бюджет на България трябва да бъдат свити с 1%, заради опасност бюджетният дефицит да надхвърли 3 на сто още тази година, предупредиха от МВФ.

"Увеличението на застаряващото население, разходите за отбрана, подобряването на инфраструктурата, водния сектор, секторът на образованието, всички тези области ще се нуждаят от много по-високи инвестиции в бъдеще. Нашата позиция е, че за следващата година фискалната политика не трябва да е експанзивна, а напротив - да е политика на затягане на фиска", заяви Фабиан Борнхорст, оглавяващ мисията на МВФ у нас.

От Фонда препоръчват да се овладее повишаването на заплатите в бюджетния сектор, както и да се увеличат осигурителните вноски с 1% още от догодина. Препоръчват и премахване на максималния осигурителен праг.

"Увеличаването на връзката между приноса в пенсионната система и ползите, ще стимулира хората да се осигуряват на реалните си доходи", допълни Фабиан Борнхорст, оглавяващ мисията на МВФ у нас.

Председателят на бюджетната комисия подкрепи повечето от предлаганите мерки.

"Изключително добре сте идентифицирали, че всъщност това което трябва да се овладее е покачването на заплатите в публичния сектор, както и социалните разходи, които автоматично са свързани с минималната работна заплата", коментира Делян Добрев, председател на бюджетната комисия към парламента.

МВФ препоръча и увеличаване на данъци, както и промяна на данъчната система от плоска към прогресивна. При нея колкото по-голяма е заплатата, толкова по-високи са данъчните ставки. Управляващите не се съгласиха.

"Първата препоръка, която не приемане е за прогресивното данъчно облагане и втората препоръка, с която не бихме се съгласили е премахването на максималният осигурителен праг", заяви Делян Добрев. "Също така има възможност за подкрепа на приходната част на бюджета чрез повишаване на данъците на недвижимите имоти и ускоряване на събирането на акцизите", каза още Фабиан Борнхорст, оглавяващ мисията на МВФ у нас.

Проектът на нов държавен бюджет трябва да бъде внесен в Народното събрание до 30 октомври.